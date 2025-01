Wojna na Ukrainie. Ukraińcy po raz pierwszy wzięli do niewoli żołnierzy z Korei Północnej

Dania chce wyjaśnień, co Trump miał na myśli. Śle pytania do jego zespołu

W ostatnich dniach władze Danii wysłały nieoficjalne wiadomości do członków zespołu prezydenta elekta Donalda Trumpa. Chcą rozmawiać o bezpieczeństwie Grenlandii, ale i tego, by wyjaśniono im, co Trump miał na myśli, m.in. nie wykluczając użycia siły do zdobycia kontroli nad wyspą.