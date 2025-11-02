Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej

Aktualizacja: 02.11.2025 19:19 Publikacja: 02.11.2025 18:09
W sobotę Donald Trump poinformował, że nakazał przygotowania do ataku na Nigerię z powodu zabójstw chrześcijan przez grupy islamistyczne. Dzień później władze tego kraju odpowiedziały prezydentowi USA.
Prezydent USA Donald Trump w sobotę – po raz kolejny – oskarżył władze Nigerii o przestępstwa przeciwko chrześcijanom i zasugerował, że Stany Zjednoczone „wkroczą” do tego afrykańskiego kraju.
Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się teraz Daniel Bwala, doradca prezydenta Nigerii Boli Tinubu. – Z zadowoleniem przyjmujemy pomoc USA (w walce z islamistycznymi bojownikami – red.), pod warunkiem, że uszanują naszą integralność terytorialną – powiedział, cytowany przez agencję Reutera.
– Jestem pewien, że zanim ci dwaj przywódcy (USA i Nigerii – red.) się spotkają i zasiądą do rozmów, nasza wspólna determinacja w walce z terroryzmem przyniesie lepsze rezultaty – stwierdził Bwala.
Wcześniej nigeryjski resort spraw zagranicznych przekazał, że władze tego państwa „będą dalej bronić wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznawanych poglądów i religii”. „Tak jak Stany Zjednoczone, Nigeria nie ma innej opcji, niż celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą” – zaznaczono.
W sobotę Trump opublikował na swoim koncie w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social wpis, w którym zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan. „Jeśli rząd Nigerii nadal będzie tolerował zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii i mogą z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, »z bronią w ręku«, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” – zaznaczył Trump. „Niniejszym nakazuję naszemu Departamentowi Wojny przygotowanie się do ewentualnej akcji. Jeśli zaatakujemy, będzie to atak szybki, brutalny i bezwzględny, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH chrześcijan! UWAGA: RZĄD NIGERII POWINIEN DZIAŁAĆ SZYBKO!”– dodał amerykański przywódca.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odrzuciło oskarżenia Trumpa, zapewniając, że „Nigeryjczycy wszystkich wyznań od dawna pokojowo współistnieją – żyją, pracują i modlą się razem”. Wyrażono też zaangażowanie w walce z terroryzmem, wzmacnianie harmonijnych relacji międzywyznaniowych oraz ochronę życia i praw wszystkich obywateli.
Nigeria powołała również komisję do zbadania ewentualnego ludobójstwa ludności chrześcijańskiej w niektórych częściach kraju.
Jak podawał we wrześniu portal Vatican News, w pierwszej połowie 2025 r. islamiści zamordowali ponad 7 tysięcy chrześcijan, co oznacza średnio około 30 zabójstw dziennie.
Przemoc ta jest prowadzona przede wszystkim przez grupy dżihadystyczne, z których najbardziej znana to Boko Haram oraz inne 22 ugrupowania terrorystyczne działające w kraju. Ich celem jest całkowite wyeliminowanie chrześcijaństwa w Nigerii w ciągu najbliższych 50 lat.
Dżihadyści nie tylko zabijają, lecz także porywają chrześcijan, w tym duchownych – od 2009 r. porwano niemal 8 tysięcy osób, w tym ponad 600 księży i setki uczennnic.
Nigeria jest kolejnym krajem, któremu Donald Trump grozi interwencją zbrojną. W ostatnim czasie prezydent USA nasilił groźby wobec Wenezueli, związane z możliwością militarnych działań przeciwko reżimowi prezydenta Nicolása Maduro.
