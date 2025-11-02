Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej

Z zadowoleniem przyjmujemy pomoc USA (w walce z islamistycznymi bojownikami - red.), pod warunkiem że uszanują naszą integralność terytorialną - powiedział Daniel Bwala – doradca prezydenta Nigerii – odnosząc się do słów prezydenta Donalda Trumpa.

Publikacja: 02.11.2025 18:09

Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej

Foto: PAP/EPA

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko przyjęła Nigeria w odpowiedzi na groźby interwencji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa?
  • Co zasygnalizował doradca prezydenta Nigerii Daniel Bwala odnośnie współpracy z USA?
  • Jakie są główne zarzuty prezydenta USA wobec władz Nigerii dotyczące sytuacji chrześcijan w tym kraju?
  • Jakie działania podejmuje Nigeria, aby przeciwdziałać przemocy wobec chrześcijan na swoim terytorium?
  • Jakie były reakcje nigeryjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na oskarżenia prezydenta Trumpa?

W sobotę Donald Trump poinformował, że nakazał przygotowania do ataku na Nigerię z powodu zabójstw chrześcijan przez grupy islamistyczne. Dzień później władze tego kraju odpowiedziały prezydentowi USA. 

Nigeria: Przyjmujemy pomoc USA, pod warunkiem, że uszanują naszą integralność terytorialną

Prezydent USA Donald Trump w sobotę – po raz kolejny – oskarżył władze Nigerii o przestępstwa przeciwko chrześcijanom i zasugerował, że Stany Zjednoczone „wkroczą” do tego afrykańskiego kraju.

Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się teraz Daniel Bwala, doradca prezydenta Nigerii Boli Tinubu. – Z zadowoleniem przyjmujemy pomoc USA (w walce z islamistycznymi bojownikami – red.), pod warunkiem, że uszanują naszą integralność terytorialną – powiedział, cytowany przez agencję Reutera.

– Jestem pewien, że zanim ci dwaj przywódcy (USA i Nigerii – red.) się spotkają i zasiądą do rozmów, nasza wspólna determinacja w walce z terroryzmem przyniesie lepsze rezultaty – stwierdził Bwala. 

Wcześniej nigeryjski resort spraw zagranicznych przekazał, że władze tego państwa „będą dalej bronić wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznawanych poglądów i religii”. „Tak jak Stany Zjednoczone, Nigeria nie ma innej opcji, niż celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą” – zaznaczono.

Trump grozi Nigerii. Prezydent USA wydał rozkaz Pentagonowi 

W sobotę Trump opublikował na swoim koncie w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social wpis, w którym zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan. „Jeśli rząd Nigerii nadal będzie tolerował zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii i mogą z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, »z bronią w ręku«, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” – zaznaczył Trump. „Niniejszym nakazuję naszemu Departamentowi Wojny przygotowanie się do ewentualnej akcji. Jeśli zaatakujemy, będzie to atak szybki, brutalny i bezwzględny, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH chrześcijan! UWAGA: RZĄD NIGERII POWINIEN DZIAŁAĆ SZYBKO!”– dodał amerykański przywódca.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odrzuciło oskarżenia Trumpa, zapewniając, że „Nigeryjczycy wszystkich wyznań od dawna pokojowo współistnieją – żyją, pracują i modlą się razem”. Wyrażono też zaangażowanie w walce z terroryzmem, wzmacnianie harmonijnych relacji międzywyznaniowych oraz ochronę życia i praw wszystkich obywateli.

Nigeria powołała również komisję do zbadania ewentualnego ludobójstwa ludności chrześcijańskiej w niektórych częściach kraju. 

Zabójstwa chrześcijan w Nigerii

Jak podawał we wrześniu portal Vatican News, w pierwszej połowie 2025 r. islamiści zamordowali ponad 7 tysięcy chrześcijan, co oznacza średnio około 30 zabójstw dziennie.

Przemoc ta jest prowadzona przede wszystkim przez grupy dżihadystyczne, z których najbardziej znana to Boko Haram oraz inne 22 ugrupowania terrorystyczne działające w kraju. Ich celem jest całkowite wyeliminowanie chrześcijaństwa w Nigerii w ciągu najbliższych 50 lat.

Dżihadyści nie tylko zabijają, lecz także porywają chrześcijan, w tym duchownych – od 2009 r. porwano niemal 8 tysięcy osób, w tym ponad 600 księży i setki uczennnic.

Nigeria jest kolejnym krajem, któremu Donald Trump grozi interwencją zbrojną. W ostatnim czasie prezydent USA nasilił groźby wobec Wenezueli, związane z możliwością militarnych działań przeciwko reżimowi prezydenta Nicolása Maduro.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

W sobotę Donald Trump poinformował, że nakazał przygotowania do ataku na Nigerię z powodu zabójstw chrześcijan przez grupy islamistyczne. Dzień później władze tego kraju odpowiedziały prezydentowi USA. 

Nigeria: Przyjmujemy pomoc USA, pod warunkiem, że uszanują naszą integralność terytorialną

