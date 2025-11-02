Nigeria odpowiada Trumpowi. Wspomniano o uszanowaniu integralności terytorialnej

– Jestem pewien, że zanim ci dwaj przywódcy (USA i Nigerii – red.) się spotkają i zasiądą do rozmów, nasza wspólna determinacja w walce z terroryzmem przyniesie lepsze rezultaty – stwierdził Bwala.

Wcześniej nigeryjski resort spraw zagranicznych przekazał, że władze tego państwa „będą dalej bronić wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznawanych poglądów i religii”. „Tak jak Stany Zjednoczone, Nigeria nie ma innej opcji, niż celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą” – zaznaczono.

Trump grozi Nigerii. Prezydent USA wydał rozkaz Pentagonowi

W sobotę Trump opublikował na swoim koncie w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social wpis, w którym zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan. „Jeśli rząd Nigerii nadal będzie tolerował zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii i mogą z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, »z bronią w ręku«, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” – zaznaczył Trump. „Niniejszym nakazuję naszemu Departamentowi Wojny przygotowanie się do ewentualnej akcji. Jeśli zaatakujemy, będzie to atak szybki, brutalny i bezwzględny, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH chrześcijan! UWAGA: RZĄD NIGERII POWINIEN DZIAŁAĆ SZYBKO!”– dodał amerykański przywódca.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odrzuciło oskarżenia Trumpa, zapewniając, że „Nigeryjczycy wszystkich wyznań od dawna pokojowo współistnieją – żyją, pracują i modlą się razem”. Wyrażono też zaangażowanie w walce z terroryzmem, wzmacnianie harmonijnych relacji międzywyznaniowych oraz ochronę życia i praw wszystkich obywateli.