04:19 Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) publikuje nagranie ze szturmowania pozycji Rosjan

Nagranie HUR przedstawia nie tylko atak na pozycję Rosjan, ale też późniejsze oczyszczanie wyzwolonych terenów.



04:16 W ciągu tygodnia do centrów rekrutacyjnych ukraińskiej armii zgłosiło się 1 319 osób

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Ukrainy. To niemal dwa razy tyle niż tydzień wcześniej, gdy do centrów zgłosiło się 717 osób. Łącznie, od momentu utworzenia centrów rekrutacyjnych, do punktów tych zgłosiło się 34 055 Ukraińców, z których 7 550 zdecydowało się wstąpić w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy.



04:14 Ołena Zełenska odwiedziła schron dla dzieci w Odessie

Budowę i wyposażenie schronu sfinansowała Fundacja Ołeny Zełenskiej. Schron umożliwia bezpieczną naukę i wypoczynek ok. 500 dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym.



04:11 Obwód zakarpacki: Straż graniczna zatrzymała 40-latka, który próbował wyjechać na Węgry z nieswoim dzieckiem

Ukraińska straż graniczna informuje o zatrzymaniu na granicy 40-latka, któremu towarzyszyła 13-letnia dziewczynka – jak się okazało niespokrewniona z mężczyzną. 40-latek próbował wyjechać z dzieckiem na Węgry i oferował strażnikom łapówkę w zamian za umożliwienie mu opuszczenia Ukrainy. Mężczyzna próbował wywieźć dziecko z kraju bez zgody jego rodziców.



04:08 Funkcjonariusze jednostek specjalnych SBU otrzymali 12 zestawów snajperskich od darczyńców

„Od teraz, siły specjalne Specjalnego Centrum Operacyjnego 'A” SBU będą mogły likwidować okupantów na froncie jeszcze bardziej wydajnie" - czytamy we wpisie na profilu SBU na Facebooku.



04:05 W nocy na Ukrainie obowiązywał alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w związku z użyciem przez Rosjan dronów-kamikadze, a także w związku z nalotami przeprowadzonymi w rejonach przyfrontowych przez rosyjskie lotnictwo. Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.



04:02 Atak ukraińskich dronów na miasto Engels w obwodzie saratowskim

W wyniku ataku ucierpiał zakład przemysłowy – podaje gubernator obwodu Roman Busargin. Z wstępnych informacji ma wynikać jednak, że nie ma poszkodowanych.



03:59 W nocy rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 16 dronów nad obwodem tulskim

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Dmitrij Miljajew. Szczątki zestrzelonych dronów miały uszkodzić samochody, zabudowania gospodarcze i oszklenia w budynkach mieszkalnych.



03:57 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1054 dniu wojny

