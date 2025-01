– Prezydent Chin Xi Jinping jest jedyną osobą, która może powiedzieć Putinowi: „Masz doprowadzić do zawieszenia broni” – ocenił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Jego zdaniem „dopóki nie do dojdzie do porozumienia na poziomie strategicznym między Chinami a USA, nie będzie zatrzymania działań zbrojnych w Ukrainie”.