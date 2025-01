Wielka awaria internetu w Rosji. Operatorzy komórkowi i banki w opałach

Najpopularniejszy na świecie przewodnik turystyczny Tripadvisor opublikował swój doroczny ranking Travellers’ Choice Awards Best of the Best prezentujący najciekawsze miejsca na świecie warte odwiedzenia. Wyróżniono między innymi kierunki najlepsze dla nowożeńców, osób podróżujących samotnie, fanów dobrego jedzenia czy miłośników kultury. W tym gronie znalazło się jedno z polskich miast.