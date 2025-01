Fico proponuje Zełenskiemu rozmowy ws. dostaw gazu. Prezydent Ukrainy: OK. Spotkajmy się w Kijowie

"Spotkanie może odbyć się na terytorium Republiki Słowackiej w pobliżu granicy państwowej między Słowacją a Ukrainą. To dość symboliczne, że można skorzystać z bezpośrednich połączeń kolejowych z Kijowa do Koszyc, co jest wynikiem wspólnych wysiłków naszych rządów" - pisze Fico.

Zełenski odpowiada premierowi Słowacji. Jednym zdaniem

Zaproszenie Fico do rozmów oraz jego zapewnienia o solidarności z Ukrainą i chęci kontynuowania konstruktywnego dialogu nastąpiło krótko po tym, jak przed komisją parlamentarną stwierdził, że ma Zełenskiego „dość”.



Posiedzenie komisji zwołano na żądanie opozycji, która domagała się, by Fico wyjaśnił swój wyjazd do Moskwy i rozmowę z Putinem. Podczas obrad Fico stwierdził, że prezydent Zełenski odrzuca pieniądze dla Ukrainy za tranzyt, a "biega po Europie, szantażuje i żebrze o miliardy".



Na propozycję słowackiego premiera Wołodymyr Zełenski zareagował jednym zdaniem.



„OK. Zapraszam w piątek do Kijowa” - napisał.