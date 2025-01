Gen. Waldemar Skrzypczak: Donald Trump nie ma argumentów, które mogłyby zatrzymać Władimira Putina

– Uważam, że to, co się rysuje w tej chwili, to, co się dzieje w Rosji, jest bardzo niebezpieczne dla naszej przyszłości, dla przyszłości NATO, ponieważ Putin realizuje dwa cele: wojnę prowadzi i odtwarza swoje zdolności, przygotowuje swoją armię do konfrontacji z NATO – podsumował generał.



Gen. Waldemar Skrzypczak wskazał, kto może zmusić Władimira Putina do zawieszenia broni

Weteran operacji w Iraku podkreślił, że duże znaczenie dla przyszłości rosyjskiej inwazji będzie miała zmiana gospodarza Białego Domu, przy czym wszystkie dyskusje dotyczące możliwych działań Donalda Trumpa to obecnie jedynie spekulacje. – Poczekajmy na 20 stycznia (data inauguracji Trumpa – red.), wtedy może dowiemy się coś więcej, co on tak naprawdę zamierza – zaapelował gen. Skrzypczak – Natomiast dopóki nie do dojdzie do porozumienia na poziomie strategicznym między Chinami a USA, nie będzie zatrzymania działań zbrojnych w Ukrainie, nie będzie zawieszenia broni – zaznaczył.



Czytaj więcej Polityka Rusłan Szoszyn: Spotkanie Trump-Putin. Kreml szykuje się do nowej Jałty Rosji nie chodzi tylko o zawieszenie broni i zamrożenie wojny nad Dnieprem. Stawką rozmów będzie już nie tylko przyszłość Ukrainy, lecz także innych państw, które Moskwa zalicza do swojej strefy wpływów.

– Prezydent Xi Jinping jest jedyną osobą, która może powiedzieć Putinowi: „Masz doprowadzić do zawieszenia broni”. Tylko ta osoba, tylko Chiny mogą zatrzymać działania zbrojne w Ukrainie, ponieważ jedynym państwem, które tak pomaga Rosji, dając jej ogromne wsparcie militarne, ekonomiczne i polityczne, są Chiny. Putin się zwasalizował w stosunku do Pekinu i wszystko zależy, jeśli chodzi o jego zdolności, od woli Pekinu – wyjaśniał emerytowany wojskowy.



Według Skrzypczaka „Trump nie ma argumentów takich, które by w dyskusji czy w negocjacjach, w ogóle w rozmowach (...) mogłyby Putina zatrzymać”. – Putin ma przewagę strategiczną na froncie. On tę strategiczną przewagę chce wykorzystać do złamania woli oporu Ukrainy. Prowadzi w tej chwili na froncie wschodnim operacje na kilku kierunkach jednocześnie. I sytuacja na tym froncie grozi przełamaniem obrony ukraińskiej, ponieważ ta przewaga, którą mają Rosjanie, moim zdaniem gwarantuje im zdolności do prowadzenia operacji na kilku kierunkach, a takich operacji na kilku kierunkach z kolei Ukraina prowadzić nie może, bo nie ma takiego potencjału – mówił były wiceszef MON.

Gen. Waldemar Skrzypczak wskazał główny problem Ukrainy na wojnie z Rosją

Generał podkreślił, że „tu nie chodzi o to, czy my damy im (Ukraińcom – red.) dużo czołgów i dużo amunicji”. – Ukraińcy nie mają żołnierzy i to jest główny problem, z którym się zderzają już od czerwca roku ubiegłego, z którym sobie nie mogą poradzić. Moim zdaniem to jest zasadniczy warunek, który spowoduje, że Ukraina jednak będzie zabiegała o szybkie zawieszenie broni, ponieważ Ukraina nie będzie miała sił do prowadzenia wojny – ocenił gen. Waldemar Skrzypczak.