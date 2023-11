04:40 Zełenski: Putin nie liczy się ze stratami, chce osiągnąć jakikolwiek sukces do pierwszej połowy grudnia

- Musimy zdać sobie sprawę, że (Władimir) Putin ma obecnie bardzo cyniczny i konkretny polityczny cel i jest gotów zabić tak wielu swoich obywateli, ilu będzie potrzebował, ponieważ chce pokazać jakiekolwiek taktyczne sukcesy (na Ukrainie) w pierwszej połowie grudnia. Wtedy zamierza ogłosić swój start w wyborach (prezydenckich). Rosja traci już żołnierzy i sprzęt w rejonie Awdijiwki na większą skalę, w pobliżu Bachmutu. Jest bardzo trudno oprzeć się temu atakowi. Każdy z naszych wojowników utrzymujący pozycje, każdy z naszych wojowników wykonujący misje bojowe, zasługuje na naszą wdzięczność. To prawdziwi bohaterowie. Im więcej rosyjskich wojsk zostanie zniszczonych teraz w rejonie Awdijiwki, tym gorsza będzie ogólna sytuacja i ogólny przebieg wojny dla wroga - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:36 W czasie środowego spotkania z Xi Jinpingiem Joe Biden ma zapewnić prezydenta Chin o dalszym wsparciu USA dla Ukrainy

O tym, że wojna na Ukrainie znajdzie się na agendzie w czasie spotkania Xi z Bidenem poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby. - Sądzę, że (przywódcy USA i Chin) z pewnością będą rozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie. Prezydent (Biden) postawi sprawę jasno i powie, że będziemy nadal wspierać Ukrainę w walce z rosyjską agresją - mówił Kirby. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu dodał, że "Chiny mogą odegrać rolę" w zakończeniu wojny, jeśli przyłączą się do międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy i przyczynią się do promowania wizji sprawiedliwego pokoju Wołodymyra Zełenskiego.



04:35 W nocy w Krzywym Rogu rozległy się eksplozje

Wcześniej w obwodzie dniepropietrowskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym.



04:33 W czasie walk w obwodzie zaporoskim ukraińska Gwardia Narodowa wzięła czterech rosyjskich jeńców

To efekt nieudanej próby odzyskania utraconych pozycji przez rosyjskie wojska - wynika z komunikatu ukraińskiej Gwardii Narodowej.



04:27 Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego podsumowuje swoją wizytę w Waszyngtonie

Andrij Jermak podkreślił, że wizyta delegacji z Ukrainy w USA potwierdziła, że Amerykanie zamierzają nadal wspierać Ukrainę, a także to, że w Waszyngtonie wierzą w ukraińskie zwycięstwo. - Wracamy z poczuciem, że USA, jako przyjaciel Ukrainy, trwa przy nas i wierzy w nasze zwycięstwo. Wracamy z poczuciem, że poziom współpracy i naszego strategicznego partnerstwa, osiągnął bezprecedensowy poziom - podkreślił Jermak. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego mówił przy tym, że USA "są świadome sytuacji an Ukrainie i zdeterminowane, by nadal udzielać jej pomocy". Jermak mówił też, że Amerykanie doceniają nie tylko ukraińskie postępy, na polu walki, ale także kontynuowanie reform przez władze w Kijowie.



04:22 98 obywateli Rosji, ewakuowanych ze Strefy Gazy, wylądowało na lotnisku w Moskwie

O lądowaniu Iła-76, na pokładzie którego znajdowało się 98 obywateli Rosji ewakuowanych z ogarniętej wojną Strefy Gazy, na lotnisku Domodiedowo w Moskwie poinformowała służba prasowa Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej.



