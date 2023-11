Ukraina będzie nadal eksportować przez Morze Czarne

Uruchomiony przez Ukrainę korytarz dla statków z towarami dla krajów Afryki i Azji, z ominięciem blokady po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej, pozwolił wysłać od sierpnia prawie 4 mln ton towarów. We wtorek premier Denys Szmyhal poinformował o specjalnym mechanizmie dopuszczającym niższe stawki ubezpieczeń 14 towarzystw ubezpieczeniowych.

- To umożliwi przyznawanie eksporterom wszystkich produktów z Ukrainy opustów od kosztów ubezpieczenia od ryzyka wojennego. Sprawi, że korytarz Morzem Czarnym stanie się bardziej dostępny dla większego grona eksporterów - powiedział premier na posiedzeniu rządu.

Ubezpieczenie od ryzyka wojny było jedną z najważniejszych kwestii zapewnienia możliwości korzystania z tego szlaku od czasu, gdy Rosja ostrzeliwuje go i postawiła miny morskie w jego pobliżu. Ceny polis bardzo wzrosły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod flagą Liberii, wchodzący do portu w regionie Odessy na początku listopada. Zginęła wtedy jedna osoba, a cztery zostały ranne. Był to pierwszy od wielu miesięcy atak z tragicznym skutkiem na statek handlowy.

Przedstawiciele władz ukraińskich mówią, że korytarz wykorzystywany także do wysyłania zboża pracuje mimo dużego zagrożenia, ale wzrosły ceny przewozu ładunków. - Ten atak jest oczywiście fatalny, wpłynął na koszt frachtu i na chęć kupowania zboża od nas i współpracy z nami - powiedział w telewizji minister rolnictwa Mykoła Solski. - Rozumiemy, że odeskie porty trzeba chronić, wszyscy to robią, sytuacja poprawia się co tydzień i nadal będziemy eksportować - dodał.