- Myślę, że Załużny ( Wałerij Załużny - Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - red.) jest zdecydowanie kimś, kto ceni życie swoich ludzi. I trzeźwo patrzy na to, co się dzieje. Zełenski od dawna żyje w swojej rzeźnickiej rzeczywistości, a ta nie pasuje do rzeczywistości - miał powiedzieć Elon Musk na nagraniu, które w środę pojawiło się na X (dawniej Twitter).

Krótki fragment wypowiedzi ma rzekomo pochodzić z dyskusji założonej na X. Sam Musk nie skomentował, czy rzeczywiście jest autorem tych słów.

Mimo tego, wypowiedź jednego z najbardziej wpływowych miliarderów na świecie szybko zaczęli udostępniać prokremlowscy propagandyści, wskazując, że słowa te są dowodem na to, że świat ma dość tematu Ukrainy.

Rosjanie udostępniają wypowiedź Elona Muska

Kanały Telegramu powiązane zarówno z rosyjską Grupą Wagnera, jak i jej neonazistowską grupą paramilitarną Rusicz z podekscytowaniem udostępniły wypowiedź Muska i chwalą go za "mówienie prawdy".