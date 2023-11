Badanie: Przywództwo Zachodu odrzucane w krajach rozwijających się

Podobnie gdy pada pytanie o prawa człowieka, przytłaczająca większość ankietowanych (poza mieszkańcami Rosji) woli Amerykę od Chin. Sami Rosjanie są niemal jednomyślni, że ich kraj z punktu widzenie wyznawanych wartości politycznych nie należy do Europy.

Ale ta ocena nie ma przełożenia na wybory geopolityczne. Okazuje się bowiem, że poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową tylko niewielka część ankietowanych uważa, że wojna w Ukrainie powinna trwać tak długo, aż Rosja straci wszystkie podbite ziemie. Więcej, ci w Chinach, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Turcji czy Indiach (no i oczywiście w Rosji) uważają, że to postawa Białego Domu jest główną przeszkodą do zakończenia tego konfliktu.

Poza Ameryką i w mniejszym stopniu Unią Europejską oraz Koreą Południową dominuje też pogląd, że w ciągu pięciu lat ten konflikt wygra Rosja. Stąd wniosek, że Ukraina zrobiła błąd, godząc się w 1994 roku na oddanie broni jądrowej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Jeden z sygnatariuszy memorandum z Budapesztu, Rosja, złamała podjęte wtedy zobowiązania. Dziś większość mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej czy Turcji wyciąga z tego wniosek, że ich kraj powinien dążyć do posiadania broni atomowej.

Czytaj więcej Polityka Jędrzej Bielecki: USA stać na trzy fronty, nie czwarty Największym zagrożeniem dla utrzymania potęgi Ameryki na świecie nie jest wojna w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i obrona Tajwanu, ale powrót Trumpa do władzy.

Aż 52 proc. Chińczyków, a także 39 proc. Amerykanów i 35 proc. Europejczyków jest przekonanych, że dojdzie do chińskiej inwazji na Tajwan. Więcej, większość Saudyjczyków, południowych Koreańczyków, Indonezyjczyków czy Hindusów jest przekonanych, że w ciągu pięciu lat z tego powodu Stany Zjednoczone wypowiedzą wojnę Chinom. Czy jednak miłośnicy wolności uważają, że w takim przypadku należy przyjść na odsiecz małej, ale prężnej demokracji, jaką jest Tajwan, której groziłaby brutalna chińska dyktatura? Nawet w krajach Unii takiego zdania jest ledwie 8 proc. pytanych, podczas gdy 75 proc. uważa, że ich kraj powinien pozostać wówczas neutralny.