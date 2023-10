PiS kontra Unia Europejska. "Nieoficjalny polexit już trwa"

Z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że ponad połowa pytanych - 54 proc. - sądzi, że działania rządu Prawa i Sprawiedliwości prowadzą do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Co trzecia osoba - 32 proc. - uważa, że działania PiS umacniają pozycję Polski w UE. Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało zaś 14 proc. badanych.

PiS już wyprowadza Polskę z UE

- Proces wychodzenia Warszawy z UE już trwa od miesięcy. Odbywa się powoli i nie w świetle jupiterów, stąd może nie budzić jeszcze wielkich emocji - komentuje Jędrzej Bielecki. Zdaniem dziennikarza działu zagranicznego "Rzeczpospolitej" najbardziej widoczne jest to w sferze finansowej. Wkrótce minie 900 dni bez Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem Węgry za kilka tygodni powinny dostać zasadniczą część środków z Funduszu Odbudowy. Wtedy to, Polska będzie jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie korzysta z funduszu wartego 750 mld euro.

Podobny los może spotkać fundusze z wieloletniej (2021-27) perspektywy finansowej UE, czyli bieżącego budżetu wspólnoty. Po raz pierwszy warunkiem korzystania z niego (poza niektórymi dopłatami, np. do rolnictwa) będzie respektowanie zasad państwa prawa.

- PiS tak dalece zdemolował wymiar sprawiedliwości, na czele z Trybunałem Konstytucyjnym), że nawet, gdyby chciał ugiąć się pod żądaniami Komisji Europejskiej, nie jest w stanie takiego ustępstwa wprowadzić w życie. Szybko zmierzamy więc do sytuacji, w której Polska staje się płatnikiem netto do budżetu Brukseli. Za pośrednictwem tego budżetu to polscy podatnicy dopłacają do modernizacji autostrad w Niemczech czy farm wiatrowych w Hiszpanii. To układ politycznie nie do utrzymania dla każdego polskiego polskiego rządu, ale w szczególności nacjonalistycznego, populistycznego ugrupowania, które dziś sprawuje władzę w Polsce - pisze Jędrzej Bielecki w tekście "Dlaczego Polsce pod rządami PiS będzie grozić wyjście z UE?".