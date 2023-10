Najbardziej widoczne jest to na płaszczyźnie finansowej. Za kilka tygodni Węgry powinny dostać zasadniczą część środków z Funduszu Odbudowy. Wówczas Polska będzie jedynym krajem unijnej „27”, który nie korzysta z zasobów tego wartego 750 mld euro pakietu darowizn i kredytów preferencyjnych. To samo wkrótce powtórzy się z wypłatami z wieloletniego (2021-27), „normalnego” budżetu Unii, bo - po raz pierwszy - warunkiem korzystania z niego (poza niektórymi dopłatami, np. do rolnictwa) będzie respektowanie zasad państwa prawa. PiS tak dalece zdemolował wymiar sprawiedliwości (na czele z Trybunałem Konstytucyjnym), że nawet, gdyby chciał ugiąć się pod żądaniami Komisji Europejskiej, nie jest w stanie takiego ustępstwa wprowadzić w życie. Szybko zmierzamy więc do sytuacji, w której Polska staje się płatnikiem netto do budżetu Brukseli. Za pośrednictwem tego budżetu to polscy podatnicy dopłacają do modernizacji autostrad w Niemczech czy farm wiatrowych w Hiszpanii. To układ politycznie nie do utrzymania dla każdego polskiego polskiego rządu, ale w szczególności nacjonalistycznego, populistycznego ugrupowania, które dziś sprawuje władzę w Polsce.

Bardziej subtelna jest marginalizacja naszego kraju w codziennych pracach Rady UE. Jest ona pochodną załamującej się zdolności koalicyjnej naszego kraju. Podważanie zasad demokracji, ale także bezpośrednie ataki na inne kraje Unii (np. politykę migracyjną Emmanuela Macrona), zniechęcają inne stolice do gry z Warszawą. Spektakularnym tego przykładem jest przegłosowanie w tych dniach Polski w sprawie polityki migracyjnej i przeforsowanie zasady obowiązkowego podziału uchodźców między państwa członkowskie, choć w symbolicznej skali. Unijne procedury są na to tyle złożone, że Morawiecki może przez jakiś czas to ukrywać przed opinią publiczną w kraju. Właśnie mieliśmy tego przykład na zakończenie szczytu w Granadzie, gdzie premier ogłosił, że „zawetował” zasadę redystrybucji migrantów. Tyle, że już na tym etapie klamka zapadła a szef rządu zablokować mógł tylko przyjęcie deklaracji przywódców po spotkaniu w Andaluzji, ruch formalnie bez znaczenia.

Berlin jest gotowy przystać na tradycyjną francuską ideę Europy wielu prędkości, byle uniknąć paraliżu Wspólnoty

Europa dwóch prędkości, Polska na marginesie UE?

W latach poprzedzających Brexit Wielka Brytania była tym krajem Unii, który był najczęściej przegłosowywany w Radzie UE. To wytworzyło u Brytyjczyków poczucie alienacji i miało istotny wpływ na wynik referendum rozwodowego latem 2016 roku.