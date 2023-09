Armia USA zgubiła samolot F-35. Prosi o pomoc w poszukiwaniach

Poszukiwania myśliwca F-35B Lightning II prowadzone są obecnie w okolicach dwóch jezior. W mediach społecznościowych armia USA zaapelowała do obywateli o pomoc w odnalezieniu samolotu, który „zgubił się” nad Karoliną Południową.

Pilot marines bezpiecznie katapultował się z F-35 nad North Charleston w niedzielę około godz. 14.00 lokalnego czasu. Żołnierz został zabrany do lokalnego szpitala, a jego stan jest stabilny - poinformowała cytowana przez agencję Associated Press mjr Melanie Salinas. Nazwisko pilota nie zostało ujawnione.

„Jak, do cholery, można zgubić F-35?”

W oparciu o lokalizację i trajektorię zaginionego samolotu, poszukiwania odrzutowca koncentrują się na jeziorach Moultrie i Marion. Oba akweny znajdują się na północ od North Charleston.

Z utraty samolotu kpią miejscowi politycy. „Jak, do cholery, można zgubić F-35? Dlaczego nie ma urządzenia śledzącego, a my prosimy społeczeństwo, o co: znalezienie odrzutowca i oddanie go?” - pytała lokalna kongresmenka Nancy Mace z Partii Republikańskiej.