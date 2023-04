Protest nauczycieli w Budapeszcie. Policja użyła gazu łzawiącego

- To bezprecedensowe, że przywódcy Parlamentu Europejskiego piszą list do Ursuli von der Leyen, ponieważ uważają, że ustawa o statusie jest nie do przyjęcia i że nie jest zgodna z naszymi zobowiązaniami wobec UE. Nie ma wątpliwości, że z czasem rząd znajdzie się w narożniku, z którego nie ma ucieczki - mówił jeden z organizatorów protestu.

Do węgierskich władz trafił list podpisany przez pięć głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, wyrażający zaniepokojenie ostatnimi zmianami legislacyjnymi na Węgrzech.

Choć organizatorzy protestu ok. 18.30 ogłosili jego zakończenie, tłum zaczął się przemieszczać pod klasztor karmelitów, obecną siedzibę rządu.

Protestujący podeszli pod otoczony kordonem policjantów klasztor karmelitów, odśpiewali hymn narodowy i skandowali "Viktor wyjdź".

Kilkakrotne próby rozerwania policyjnego kordonu zakończyły się przepychankami z policją, przewróceniem ustawionych przez nią barykad i użyciem przez funkcjonariuszy gazu łzawiącego.



Głos zabrał obecny podczas protestów niezależny deputowany Akos Hadházy, który podkreślił, że kordon zostanie rozerwany jeszcze nie raz, ponieważ jest symbolem kłamstwa. - System, który wytwarza takie prawo państwa policyjnego, musi zostać zdemontowany, tak jak kordon - powiedział.