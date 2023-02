08:03 Łukaszenko leci do Chin

O wizycie białoruskiego dyktatora w dniach 28 lutego - 2 marca poinformowało chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



07:34 Ukraiński sztab zaktualizował dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby najeźdźcy stracili ok. 650 żołnierzy, 12 czołgów, 10 baterii artylerii, 9 wozów piechoty, 11 innych pojazdów wsparcia i pojedyncze sztuki innego sprzętu.



07:05 Możliwa przymusowa ewakuacja w obwodzie charkowskim

Rozważana jest możliwość przymusowej ewakuacji mieszkańców ze społeczności położonych przy linii frontu, które są pod ciągłym ostrzałem wroga - powiedział Ołeh Synehubow, szef charkowskiej administracji wojskowej. Nie sprecyzował, o które dokładnie miejsca może chodzić. - Szczerze mówiąc ludzie zaniedbują swoje życie, życie swoich bliskich. (...) Ludzie nie chcą stamtąd wyjeżdżać. Wyjeżdżają dopiero wtedy, gdy ich budynek mieszkalny jest już zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie da się w nim faktycznie mieszkać - tłumaczył.



06:38 Ukraiński minister obrony żartuje: Którędy na Moskwę?

Ołeksij Reznikow, minister obrony narodowej Ukrainy, miał okazję wejść do wnętrza jednego z czołgów Leopard, które z Polski trafiły już na Ukrainę. Zapytany o wrażenia odparł: „Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę?”. Nagranie szybko stało się wiralem w sieci.



06:10 Ołena Zełenska dziękuje Polakom za przyjęcie uchodźców

- Pragnę podziękować Polsce za przyjęcie takiej liczby ukraińskich uchodźców. Podczas tych dwunastu miesięcy ilekroć żałowaliśmy, że mamy tak agresywnego sąsiada (Rosję - red.), tyle samo razy cieszyliśmy się, że mamy takiego życzliwego, tak wiernego przyjaciela i sąsiada, czyli Polskę - mówiła Ołena Zełenska, ukraińska pierwsza dama, w piątkowym wydaniu programu „Gość Wiadomości” w TVP.

- Jesteśmy szczęśliwi, że naszym zapleczem jest nie tylko Ukraina, lecz wszystkie kraje, które przygarnęły naszych ludzi (...) Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tak szczere i ciepłe przyjęcie naszych ludzi. O ile wiem, możliwości (dla uchodźców - red.) w Polsce są bardzo duże. Polska jako państwo stworzyła dla dzieci możliwość kontynuowania kształcenia, a kobietom dała możliwość pójścia do pracy. I jeżeli nie wszyscy wracają, to znaczy, że warunki są dobre. I za to bardzo dziękujemy. Oczywiście zawsze można coś skrytykować, ale my nie będziemy tego robić. Ponieważ skala tego, za co możemy dziękować, wielokrotnie przewyższa to, co moglibyśmy skrytykować. Dlatego ciągle dziękujemy - powiedziała Zełenska.



