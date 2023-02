Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wysokość polskiej pomocy humanitarnej dla Ukrainy w 2022 r. to ok. 8,36 miliarda euro (równowartość ok. 39,7 mld zł), czyli ok. 1,5 proc., PKB. Raport „International Migration Outlook 2022” plasuje Polskę na czele 27 europejskich państw wspierających Ukrainę. Za Polską znalazły się Niemcy (6,8 mld euro), Czechy (1,96 mld euro), Hiszpania (1,36 mld euro) oraz Rumunia (1 mld euro). Polska stała się też domem dla ponad 1,5 mln uchodźców Ukrainy. Według danych z ośrodków rejestracyjnych, 90 proc. z nich to dzieci, kobiety i osoby starsze.



Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pod koniec grudnia informował, że polskie wsparcie dla Ukrainy i uchodźców sięgnęło w 2022 roku 35-40 mld zł, z czego wydatki na przekazaną broń to ok. 10 mld zł, wsparcie dla ukraińskich uchodźców bezpośrednio z budżetu państwa - ok. 6 mld zł, pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych - ok. 10 mld zł, a pozostałe ok. 10 mld zł to prywatna pomoc Polaków.

W niedawnym sondażu, przeprowadzonym przez United Surveys dla wp.pl, 80,4 proc. badanych pozytywnie wypowiedziało się o polityce i działaniach rządu PiS na arenie międzynarodowej ws. wsparcia dla Ukrainy i pomocy jej w osiągnięciu wygranej w wojnie z Rosją. Inaczej uważało 11,1 proc. ankietowanych.

A czy obecna opozycja z tym wyzwaniem poradziłaby sobie lepiej? O to zapytaliśmy w sondażu, przeprowadzonym przez agencję badań rynku i opinii SW Research.



Na pytanie „Czy obecna opozycja prowadziłaby na arenie międzynarodowej lepszą politykę i działania niż rząd PiS ws. wsparcia dla Ukrainy i pomocy jej w osiągnięciu wygranej w wojnie z Rosją” pozytywnej odpowiedzi udzieliło 36 proc. respondentów. Nieco mniejszy odsetek - 31,3 proc. - ocenia, że lepiej ze wsparciem Ukrainy radzi sobie rząd PiS. 32,7 proc. odpowiadających nie ma zdania w tej kwestii.

- Niemal czterech na dziesięciu badanych (38 proc.) w wieku powyżej 50 lat uważa, że obecna opozycja lepiej od rządu PiS radziłaby sobie z międzynarodową polityką i działaniami w sprawie wsparcia dla Ukrainy - zauważa Przemysław Wesołowski, Prezes Zarządu agencji badawczej SW Research. - Tego zdania jest także czterech na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie wyższe oraz taki sam odsetek badanych z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Ponad cztery osoby na dziesięć (44 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto uważają, że obecna opozycja lepiej od rządu prowadziłaby międzynarodowe działania z związku ze wsparciem dla Ukrainy - dodaje.