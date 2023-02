W związku z opiniami wygłaszanymi przez Rogera Watersa w kilku miastach Niemiec trwają dyskusje nad odwołaniem jego występów. We Frankfurcie sprawy mają się poważnie. Jego koncertom sprzeciwia się między innymi także magistrat Kolonii.

„Uporczywe antyizraelskie zachowanie”

Frankfurt i rząd krajowy Hesji chcą odwołać koncert muzyka z powodu jego antysemickich wypowiedzi. Umowę z nim chce anulować dyrekcja frankfurckich targów, która wynajmuje wielofunkcyjną arenę Festhalle, gdzie miał się odbyć jego występ. Frankfurcka Festhalle należy w 60 procentach do miasta i w 40 procentach do kraju związkowego Hesja.

W porozumieniu z władzami landowymi magistrat Frankfurtu postanowił polecić kierownictwu frankfurckich targów odwołanie koncertu Watersa, zaplanowanego na 28 maja i anulowanie zawartej z nim umowy „z ważnego powodu”.

Jako przyczynę decyzji podano „uporczywe antyizraelskie zachowanie” byłego frontmana Pink Floyd. Roger Waters wielokrotnie wzywał do kulturowego bojkotu Izraela. W przeszłości Waters miał na koncertach balony w kształcie świń z umieszczoną na nich gwiazdą Dawida.

Inne miasta też nie chcą Watersa

Frankfurcka Festhalle jest miejscem obciążonym historycznie. Po tzw. nocy kryształowej w 1938 roku zostali do niej przewiezieni żydowscy mężczyźni, byli w niej maltretowani, a później deportowani do obozów koncentracyjnych.

„Dlatego rada miejska uważa za swój obowiązek dać wyraźny i popierany przez całe społeczeństwo sygnał przeciwko antysemityzmowi” – poinformowały władze Frankfurtu.

W ramach trasy Rogera Watersa po Niemczech zaplanowano jego pięć koncertów. Żądania, by je odwołać, pojawiły się także w Berlinie, Monachium i Kolonii.

Magistrat Kolonii ponadpartyjnie uznał, że koncert Rogera Watersa w Lanxess Arena nie powinien się odbyć. Organizatorom przekazano w tej sprawie list otwarty z apelem o anulowanie imprezy oraz z oświadczeniem, że są „zjednoczeni przeciwko wszelkiemu antysemityzmowi”. Prawnicy uważają jednak, że zakazy występów są trudne do wyegzekwowania.

Kontrowersyjna przemowa

Roger Waters ma 79 lat, jest Brytyjczykiem i byłym członkiem grupy rockowej Pink Floyd. W ostatnich latach wielokrotnie zwracał uwagę swoimi politycznymi wypowiedziami. 8 lutego 2023 muzyk wystąpił na zaproszenie Rosji za pośrednictwem łącza wideo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. W swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że jego opinię podziela więcej niż połowa ludzkości, zaś atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę był nielegalny, ale „nie niesprowokowany”. Dlatego potępił „prowokatorów” – i to było skierowane do Kijowa – „w najostrzejszych możliwych słowach”.

Waters wezwał też do natychmiastowego zawieszenia broni: „Prezydencie Biden, prezydencie Putin, prezydencie Zełenski, USA, NATO, Rosja – wszyscy są proszeni o natychmiastową zmianę kursu i zgodę na zawieszenie broni w Ukrainie”.

Rosja zaprosiła Brytyjczyka na posiedzenie prawdopodobnie dlatego, że w przeszłości krytycznie odnosił się do dostaw broni do Ukrainy i w rozmowie z „Berliner Zeitung” chwalił prezydenta Rosji Władimira Putina za jego decyzje, które były oparte na „konsensusie”.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Waters publicznie wypowiadał się na temat wojny w Ukrainie. We wrześniu 2022 roku oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o „skrajny nacjonalizm” i wezwał Zachód do zaprzestania dostaw broni do Ukrainy. W rezultacie otrzymał zakaz występów w Krakowie i został uznany przez administrację miasta za „osobę niepożądaną”.

„Apologeta Putina”

Podczas obecnej trasy Roger Waters wywiesza komunikat, że ludzie, którzy lubią Pink Floyd, ale odrzucają jego politykę, mogą – delikatnie mówiąc – oddalić się (f... off).

Ostatnio od Rogera Watersa zdystansowali się jego byli koledzy z zespołu, którzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko rosyjskiej wojnie napastniczej. Na początku lutego Polly Samson, autorka piosenek Pink Floyd i żona byłego kolegi z zespołu Davida Gilmoura, który już dawno zerwał z nim znajomość, nazwała Watersa na Twitterze między innymi „apologetą Putina” i antysemitą „do szpiku kości”.