Nowa wersja „The Dark Side of the Moon” Rogera Watersa i kpiny fanów

„Money” z dynamicznego utworu stało się spokojnym podkładem muzycznym melodeklamacji Watersa. Bardzo nieudanej. Neutralne głosy w sieci mówią o stylu Leonarda Cohena, lecz Cohen miał styl, zaś Waters nie radzi sobie z głosem. Po raz kolejny potwierdził, że ten utwór jest lepszy w wersji Gilmoura.

Singiel można traktować jako zapowiedź dalszych zniszczeń legendy. W instrumentalnych oryginalnie kompozycjach, ci którzy kupią płytę – fani odradzają sponsorowanie zbiórki na pałac Putina – usłyszą podobno melodeklamację poezji.

Na tle chorej z powodu egoizmu i megalomanii wypowiedzi Watersa, że płyta jest wyłącznie jego dziełem, warto przypomnieć jego wcześniejsze stwierdzenia: „Jeśli wśród naszych utworów były takie, o których możemy powiedzieć, że stworzyliśmy je rzeczywiście razem, »Time« należy do nich w pierwszej kolejności”.

Współkompozytorami „Breathe” byli Gilmour i Wright. Sam Waters w przeszłości komplementował Gilmoura: „Dave wykonywał »Breathe« lepiej niż ja. Jego głos wyjątkowo dobrze pasował do tej piosenki”.

„Any Colour You like” to dzieło Gilmoura, „The Great Gig In The Sky” zaś – Wrighta. Ponieważ to Waters zaproponował, by Clare Torry zaśpiewała słynną wokalizę, po latach domagał się dopisania go do listy kompozytorów.