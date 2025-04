Waters, Gilmour i Pink Floyd znowu razem

W wersji opublikowanej w 2002 r. znalazła się rejestracja rozmów z muzykami, podczas których muzycy konsumują duże ilości ostryg i piwa. To zapis idylli w zespole przed premierą „The Dark Side of the Moon”.

Hit Pink Floyd

Film miał być z początku wyemitowany tylko przez telewizję francuską, potem zaś powtórzony przez nadawców belgijskich i niemieckich. Ale swoje niezależne, artystyczne życie zaczął ambitnie na festiwalu w Edynburgu w 1972 r., gdzie prapremiera odbyła się w sierpniu. Miejsce było prestiżowe, nawiedzane co roku przez najwybitniejszych artystów z całego świata. Floydzi osiągnęli efekt tsunami. Prawo do emisji kupowały telewizje na całym świecie. W rezultacie film skierowano do dystrybucji w kinach, a także na kasetach wideo.

„Live at Pompeii” skorzystał z sukcesu „The Dark Side of the Moon”. Muzycy wiedzieli o tym doskonale, docierały do nich bowiem sygnały o pełnych widowniach w kinach na całym świecie.