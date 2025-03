Pink Floyd: David Gilmour nagrywa nową płytę, Roger Waters odgrzewa „Dark Side”

Swoją przyszłość Gilmour widzi następująco: - Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z małego zespołu, który mam wokół siebie. Mieliśmy wiele ofert wyjazdów w trasy, ale jestem w tej samolubnie szczęśliwej sytuacji, że mam więcej niż wystarczającą ilość pieniędzy i mam więcej niż wystarczającą sławę. W dzisiejszych czasach po prostu tego nie potrzebuję.

Tymczasem Roger Waters robi wrażenie opętanego pomysłem nadania wyłącznie indywidualnego piętna „The Dark Side of the Moon”, które było wspólnym dziełem Floydów. Waters promuje „The Dark Side of the Moon Redux” we własnej wersji. Płyta jest notowana w pierwszej dziesiątce brytyjskich list Official Rock & Metal Albums oraz Official Vinyl Albums.