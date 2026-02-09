Łącznie w 2025 roku w Holandii pozytywnie rozpatrzono ok. 7 400 wniosków o azyl, a odrzucono 8 100. Rozpatrzono także o 5 600 mniej wniosków o azyl niż w 2024 roku, pomimo wysiłków na rzecz przyspieszenia całej procedury – wynika z danych CBS.

Po zmianie reżimu w Syrii Holandia przestała praktycznie rozpatrywać wnioski o azyl składane przez Syryjczyków

Największy spadek pozytywnie rozpatrywanych wniosków o azyl dotyczył wniosków motywowanych koniecznością ochrony osobistej – chodzi o osoby starające się o azyl ze względu na to, że w rodzimym kraju ich bezpieczeństwo byłoby zagrożone. W 2025 roku na tej podstawie przyznano w Holandii azyl ok. 2 900 osób, rok wcześniej ok. 7 tys. przybyszów do Holandii uzyskało azyl na tej podstawie.

Powodem spadku liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o azyl była zmiana podejścia władz Holandii do Syrii. Od końca 2024 roku, czyli od momentu upadku reżimu Baszara el-Asada, Holandia praktycznie przestała rozpatrywać wnioski o azyl składane przez uciekinierów z Syrii ze względu na zmianę reżimu.

W 2025 roku w Holandii rozpatrzono jedynie 390 wniosków o azyl złożonych przez Syryjczyków, przy czym tylko 28 proc. zostało rozpatrzonych pozytywnie. W 2024 roku rozpatrzono 10 700 wniosków Syryjczyków, z czego 95 proc. rozpatrzono pozytywnie.