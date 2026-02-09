Aktualizacja: 09.02.2026 12:28 Publikacja: 09.02.2026 11:36
Holandia praktycznie zaprzestała rozpatrywać wnioski o azyl Syryjczyków
Łącznie w 2025 roku w Holandii pozytywnie rozpatrzono ok. 7 400 wniosków o azyl, a odrzucono 8 100. Rozpatrzono także o 5 600 mniej wniosków o azyl niż w 2024 roku, pomimo wysiłków na rzecz przyspieszenia całej procedury – wynika z danych CBS.
Największy spadek pozytywnie rozpatrywanych wniosków o azyl dotyczył wniosków motywowanych koniecznością ochrony osobistej – chodzi o osoby starające się o azyl ze względu na to, że w rodzimym kraju ich bezpieczeństwo byłoby zagrożone. W 2025 roku na tej podstawie przyznano w Holandii azyl ok. 2 900 osób, rok wcześniej ok. 7 tys. przybyszów do Holandii uzyskało azyl na tej podstawie.
Powodem spadku liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o azyl była zmiana podejścia władz Holandii do Syrii. Od końca 2024 roku, czyli od momentu upadku reżimu Baszara el-Asada, Holandia praktycznie przestała rozpatrywać wnioski o azyl składane przez uciekinierów z Syrii ze względu na zmianę reżimu.
W 2025 roku w Holandii rozpatrzono jedynie 390 wniosków o azyl złożonych przez Syryjczyków, przy czym tylko 28 proc. zostało rozpatrzonych pozytywnie. W 2024 roku rozpatrzono 10 700 wniosków Syryjczyków, z czego 95 proc. rozpatrzono pozytywnie.
Łącznie w 2025 roku po raz pierwszy o azyl w Holandii wystąpiło 24 070 uchodźców, o 8 tys. mniej niż w 2024 roku.
W związku z przedłużającymi się procedurami azylowymi Holandia (a konkretnie IND – Holenderski Urząd Imigracji i Naturalizacji) musiała w 2025 roku wypłacić starającym się o azyl łącznie 79 mln euro tytułem rekompensaty, niemal dwa razy więcej niż w 2024 roku. Rekompensata przysługuje w Holandii osobie starającej się o azyl, jeśli jej wniosek jest rozpatrywany dłużej niż sześć miesięcy. Tymczasem średni czas rozpatrywania takiego wniosku wynosi w Holandii obecnie ponad rok.
Holandię czekają z pewnością kolejne wypłaty odszkodowań, ponieważ pod koniec 2025 roku na rozpatrzenie roszczeń wobec holenderskiego państwa w związku z przedłużającą się procedurą azylową czekało ok. 51 tys. osób. W tym roku również nic nie wskazuje na to, by średni czas rozpatrywania spraw zmniejszył się na tyle, by Holandia nie musiała martwić się o odszkodowania.
Według danych UNHCR w 2024 roku w Holandii było 260 tys. uchodźców, w tym ok. 120 tys. obywateli Ukrainy, korzystających ze statusu tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej.
