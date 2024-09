Korea pokazała wirówki do wzbogacania uranu. Pjongjang wysłał sygnał nowej administracji USA?

Korea Północna po raz pierwszy opublikowała zdjęcia wirówek służących do wzbogacania uranu. To rzadki dowód na to, że Korea Północna wciąż rozbudowuje swój program nuklearny, zakazany na mocy wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.