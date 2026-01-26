Rzeczpospolita
Monika Rosa: Projekt ograniczający dzieciom dostęp do platform powinien powstać jak najszybciej

Pod koniec lutego będzie już draft projektu ustawy o dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci – zapowiada Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa sejmowej Komisji ds. dzieci i młodzieży.

Publikacja: 26.01.2026 04:30

Monika Rosa

Monika Rosa

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Joanna Ćwiek-Świdecka

W czwartek, 22 stycznia pomysłem podwyższenia wieku dostępu do mediów społecznościowych zajęła się sejmowa Komisja ds. dzieci i młodzieży. Jakie są wnioski po tym posiedzeniu?  

Mam dwa. Po pierwsze, można było zauważyć, że wszyscy, niezależnie od barw partyjnych, mieli poczucie, że coś z tym trzeba zrobić. Jest już dostępnych zbyt wiele badań pokazujących, że cyfrowy świat nie jest bezpieczny dla naszych dzieci. Po drugie, każdy z nas rozumiał, że sama regulacja ustawowa to jedno, ale problem jest w skutecznej weryfikacji wieku. I przede wszystkim z tym będziemy musieli sobie poradzić.

Obecnie konto w mediach społecznościowych może mieć osoba, która ukończyła 13. rok życia. O jakim podwyższeniu limitu myślą posłowie?

Ta kwestia 13. roku życia jest nieprzestrzegana. Karmimy się kłamstwem, że dzieci młodszych niż trzynastoletnie w mediach społecznościowych i na komunikatorach nie ma. Ale też wiemy, że to zbyt niska granica, biorąc pod uwagę rozwój mózgu czy rozwój emocjonalny. Posłowie i obecni w Sejmie eksperci raczej mówili o 16. roku życia, bo dowodzono, że 15 lat to jednak zbyt wcześnie.

Czytaj więcej

Polacy dostrzegają problem nadmiernej aktywności dzieci i młodzieży w portalach społecznościowych
Kraj
Sondaż: Czy dostęp do mediów społecznościowych powinien być dopiero od 16. roku życia?

W jaki sposób weryfikować wiek użytkownika?

Są różne szkoły. Australijska ustawa podnosząca wiek użytkownika do 16 lat przerzuciła odpowiedzialność za skuteczną weryfikację wieku na platformy cyfrowe. To mogą być różne sposoby, np. biometria, weryfikacja kartą płatniczą czy dowodem osobistym. My szukamy innych rozwiązań. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad rozwiązaniami związanymi z portfelem elektronicznym. Tak, by możliwa była anonimowa weryfikacja wieku przy użyciu mObywatela. Te decyzje będą zapadały na kolejnych etapach rozmów i spotkań. 

W Australii dzieci często obchodzą te zakazane platformy i zablokowane konta. Powstają też nowe platformy.  

Faktem jest to, że trudno jest prawodawstwu nadążyć za technologią. Natomiast musimy stwarzać bariery w tej technologii, którą znamy. Stwórzmy więc, dla bezpieczeństwa dzieci, nawet wstępnie niedoskonały projekt ustawy, omawiajmy go, wdrażajmy, a później go udoskonalajmy. Nie czekajmy na idealne rozwiązanie.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Kiedy może być gotowy projekt ustawy?

Koalicja Obywatelska planuje, by założenia projektu, taki wstępny draft, był gotowy do końca lutego. Natomiast to dopiero początek drogi. Tu ważne będą uzgodnienia z ministerstwami, szczególnie z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie narzędzi, które zostaną wykorzystane do weryfikowania wieku. Myślę, że w marcu będzie już toczyć się debata na temat konkretnych rozwiązań.  

Potrzebna jest też kampania informacyjna. Higiena cyfrowa to jeden z elementów edukacji zdrowotnej. Ale mało kto się na te zajęcia zapisał. Czy te lekcje powinny być obowiązkowe?

Zdecydowanie tak.  

Pełna wersja rozmowy w najnowszym podcaście „Szkoła na nowo”

Rozmówczyni

Monika Rosa

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa sejmowej Komisji ds. dzieci i młodzieży

Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Monika Rosa Technologie Internet Sejm media społecznościowe
