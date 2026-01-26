Aktualizacja: 26.01.2026 05:25 Publikacja: 26.01.2026 04:30
Monika Rosa
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Mam dwa. Po pierwsze, można było zauważyć, że wszyscy, niezależnie od barw partyjnych, mieli poczucie, że coś z tym trzeba zrobić. Jest już dostępnych zbyt wiele badań pokazujących, że cyfrowy świat nie jest bezpieczny dla naszych dzieci. Po drugie, każdy z nas rozumiał, że sama regulacja ustawowa to jedno, ale problem jest w skutecznej weryfikacji wieku. I przede wszystkim z tym będziemy musieli sobie poradzić.
Ta kwestia 13. roku życia jest nieprzestrzegana. Karmimy się kłamstwem, że dzieci młodszych niż trzynastoletnie w mediach społecznościowych i na komunikatorach nie ma. Ale też wiemy, że to zbyt niska granica, biorąc pod uwagę rozwój mózgu czy rozwój emocjonalny. Posłowie i obecni w Sejmie eksperci raczej mówili o 16. roku życia, bo dowodzono, że 15 lat to jednak zbyt wcześnie.
Są różne szkoły. Australijska ustawa podnosząca wiek użytkownika do 16 lat przerzuciła odpowiedzialność za skuteczną weryfikację wieku na platformy cyfrowe. To mogą być różne sposoby, np. biometria, weryfikacja kartą płatniczą czy dowodem osobistym. My szukamy innych rozwiązań. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad rozwiązaniami związanymi z portfelem elektronicznym. Tak, by możliwa była anonimowa weryfikacja wieku przy użyciu mObywatela. Te decyzje będą zapadały na kolejnych etapach rozmów i spotkań.
Faktem jest to, że trudno jest prawodawstwu nadążyć za technologią. Natomiast musimy stwarzać bariery w tej technologii, którą znamy. Stwórzmy więc, dla bezpieczeństwa dzieci, nawet wstępnie niedoskonały projekt ustawy, omawiajmy go, wdrażajmy, a później go udoskonalajmy. Nie czekajmy na idealne rozwiązanie.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Koalicja Obywatelska planuje, by założenia projektu, taki wstępny draft, był gotowy do końca lutego. Natomiast to dopiero początek drogi. Tu ważne będą uzgodnienia z ministerstwami, szczególnie z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie narzędzi, które zostaną wykorzystane do weryfikowania wieku. Myślę, że w marcu będzie już toczyć się debata na temat konkretnych rozwiązań.
Zdecydowanie tak.
Monika Rosa
Posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa sejmowej Komisji ds. dzieci i młodzieży
