Teoretycznie konto w serwisach społecznościowych można założyć dopiero po ukończeniu 13. roku życia. Ale nikt tego skutecznie nie weryfikuje. – Tajemnicą poliszynela jest to, że dzieci poniżej tej granicy wiekowej w Polsce korzystają masowo z mediów społecznościowych – mówiła w podcaście „Szkoła na nowo” Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. I wyjaśniała, powołując się na dane raportu „Internet Dzieci”, że aż 58 proc. osób z grupy wiekowej 7–12 lat używa już mediów społecznościowych. To jest ponad połowa. A w tych statystykach nie mieści się zaangażowanie dzieci na platformach dla graczy.

Internet jest jak sklep wielkopowierzchniowy

Problem z dostępem dzieci do mediów społecznościowych to nie tylko kwestia ekranów i przebodźcowania. – Dzisiaj mamy ogromną skalę krzywdzenia seksualnego dzieci, a głównym miejscem poszukiwania kontaktu z dzieckiem są właśnie platformy społecznościowe – mówi Magdalena Bigaj. – Najszybciej rosnąca grupa ofiar przemocy seksualnej w sieci to dzieci w wieku 4–6 lat – dodaje. I wyjaśnia, że „Internet jest jak sklep wielkopowierzchniowy. Musisz wiedzieć, gdzie są produkty dla twojego dziecka, a gdzie tylko dla dorosłych.”

Kilka dni temu poseł KO Roman Giertch poinformował, że wspólnie z ministrą edukacji narodowej Barbarą Nowacką, przy wsparciu posłów z sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży, pracują nad przygotowaniem projektu ustawy podwyższającej wiek dostępu do social mediów. Jaka jest szansa, że taka regulacja wejdzie w życie? – Musimy coś zrobić. Świat cyfrowy nie jest bezpieczny dla naszych dzieci. To jest kłamstwo, którym się karmimy, że dzieci poniżej 13. roku życia w mediach społecznościowych nie ma – mówi w drugiej części podcastu Monika Rosa, szefowa komisji ds. dzieci i młodzieży. I dodaje, że największy problem regulacji dotyczy narzędzi do skutecznej weryfikacji wieku użytkownika. – Chcemy dać takie narzędzia, aby rodzic miał realne wsparcie od państwa.

Monika Rosa wierzy, że kwestia bezpieczeństwa dzieci w sieci jest poza partyjnymi podziałami. – Założenia do projektu ustawy powinny być gotowe pod koniec lutego – zdradza.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.