Marta Nawrocka - jak oceniają ją Polacy? Najnowszy sondaż

Jak Polacy oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy? Na to pytanie odpowiada najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollstter dla „Super Expressu”.

Publikacja: 14.01.2026 13:59

Pierwsza dama Marta Nawrocka wraz z prezydentem Karolem Nawrockim

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Marta Nawrocka wielokrotnie pokazała, że jako pierwsza dama nie zamierza inspirować się poprzedniczkami, a woli sama decydować nie tylko o swoim ubiorze, ale i działalności. Stawia przede wszystkim na angażowanie się w działalność charytatywną i skierowaną do kobiet. Od samego początku wspiera nie tylko swojego męża, ale także dzieci, a zwłaszcza najmłodszą córeczkę Kasię - czytamy w dzienniku „Super Express”. Jak więc radzi sobie w tej roli według Polaków?

Marta Nawrocka: Z domu rodzinnego wyniosłam wartości, które teraz staram się przekazywać swoim dziec
Wywiad
Pierwsza dama Marta Nawrocka: Kobieca siła tkwi w każdej z nas

Oceny Marty Nawrockiej 

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, że Marta Nawrocka może liczyć na poparcie 44 proc. respondentów. To suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze" (16 proc.) i „raczej dobrze" (28 proc.) na pytanie o to, jak uczestnicy badania oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. 

Odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 11 proc. uczestników badania, zaś „raczej źle” - 9 proc. badanych. W sumie więc odpowiedź negatywną na to pytanie udzieliło 20 proc. uczestników. 

Marta Nawrocka
Polityka
Marta Nawrocka wchodzi do gry. Żona prezydenta będzie jak Jolanta Kwaśniewska?
To – jak komentuje „Super Express”, „solidny wynik, zwłaszcza w obliczu silnej polaryzacji politycznej”.

W odpowiedzi na to pytanie 36 proc. badanych jest niezdecydowanych (wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”). W sumie więc – zauważa gazeta – więcej niż co trzeci Polak nie potrafi ocenić, jak radzi sobie żona prezydenta.

Czym zajmuje się małżonka prezydenta?

„Super Express” podsumowuje główne obszary, na której koncentruje swoją aktywność Marta Nawrocka. Pierwszy – wylicza dziennik – to wsparcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. To obszar, w którym Marta Nawrocka działa najintensywniej, choć często – jak zauważono – z dala od blasku fleszy. Odwiedza liczne ośrodki i fundacje, rozmawia z pracownikami, jak i z podopiecznymi, poznając ich codzienne wyzwania – wylicza gazeta. 

Marta Nawrocka w centrum zainteresowania. Co Polacy chcą o niej wiedzieć?
IT
Ile lat ma Marta Nawrocka i jaki ma tatuaż? Pierwsza dama w centrum uwagi Polaków

Małżonka Karola Nawrockiego zaangażowała się też w kontynuację Narodowego Czytania oraz walkę z hejtem, z którym sama miała do czynienia. Teraz chce uczyć innych, czym jest hejt i jak się przed nim bronić.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 – 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Źródło: rp.pl

