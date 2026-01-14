Marta Nawrocka wielokrotnie pokazała, że jako pierwsza dama nie zamierza inspirować się poprzedniczkami, a woli sama decydować nie tylko o swoim ubiorze, ale i działalności. Stawia przede wszystkim na angażowanie się w działalność charytatywną i skierowaną do kobiet. Od samego początku wspiera nie tylko swojego męża, ale także dzieci, a zwłaszcza najmłodszą córeczkę Kasię - czytamy w dzienniku „Super Express”. Jak więc radzi sobie w tej roli według Polaków?

Oceny Marty Nawrockiej

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, że Marta Nawrocka może liczyć na poparcie 44 proc. respondentów. To suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” (16 proc.) i „raczej dobrze” (28 proc.) na pytanie o to, jak uczestnicy badania oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy.

Odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 11 proc. uczestników badania, zaś „raczej źle” - 9 proc. badanych. W sumie więc odpowiedź negatywną na to pytanie udzieliło 20 proc. uczestników.