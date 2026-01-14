Aktualizacja: 14.01.2026 14:39 Publikacja: 14.01.2026 13:59
Marta Nawrocka wielokrotnie pokazała, że jako pierwsza dama nie zamierza inspirować się poprzedniczkami, a woli sama decydować nie tylko o swoim ubiorze, ale i działalności. Stawia przede wszystkim na angażowanie się w działalność charytatywną i skierowaną do kobiet. Od samego początku wspiera nie tylko swojego męża, ale także dzieci, a zwłaszcza najmłodszą córeczkę Kasię - czytamy w dzienniku „Super Express”. Jak więc radzi sobie w tej roli według Polaków?
Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, że Marta Nawrocka może liczyć na poparcie 44 proc. respondentów. To suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” (16 proc.) i „raczej dobrze” (28 proc.) na pytanie o to, jak uczestnicy badania oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy.
Odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 11 proc. uczestników badania, zaś „raczej źle” - 9 proc. badanych. W sumie więc odpowiedź negatywną na to pytanie udzieliło 20 proc. uczestników.
To – jak komentuje „Super Express”, „solidny wynik, zwłaszcza w obliczu silnej polaryzacji politycznej”.
W odpowiedzi na to pytanie 36 proc. badanych jest niezdecydowanych (wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”). W sumie więc – zauważa gazeta – więcej niż co trzeci Polak nie potrafi ocenić, jak radzi sobie żona prezydenta.
„Super Express” podsumowuje główne obszary, na której koncentruje swoją aktywność Marta Nawrocka. Pierwszy – wylicza dziennik – to wsparcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. To obszar, w którym Marta Nawrocka działa najintensywniej, choć często – jak zauważono – z dala od blasku fleszy. Odwiedza liczne ośrodki i fundacje, rozmawia z pracownikami, jak i z podopiecznymi, poznając ich codzienne wyzwania – wylicza gazeta.
Małżonka Karola Nawrockiego zaangażowała się też w kontynuację Narodowego Czytania oraz walkę z hejtem, z którym sama miała do czynienia. Teraz chce uczyć innych, czym jest hejt i jak się przed nim bronić.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 – 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
