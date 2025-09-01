Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Obowiązkowe prace domowe powinny wrócić? Jednoznaczna opinia Polaków

„Czy Pani/Pana zdaniem należałoby wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych?” – takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 01.09.2025 07:59

Barbara Nowacka zniosła obowiązkowe prace domowe rozporządzeniem z marca 2024 roku

Barbara Nowacka zniosła obowiązkowe prace domowe rozporządzeniem z marca 2024 roku

Foto: Krzysztof Świderski, PAP

Artur Bartkiewicz

Minister edukacji Barbara Nowacka wydała 22 marca 2024 roku rozporządzenie, na mocy którego w szkołach podstawowych od 1 kwietnia 2024 roku zniesione zostały obowiązkowe prace domowe. 

Donald Tusk zapowiadał zniesienie prac domowych w kampanii wyborczej. Na problem zwrócił uwagę uczeń z Włocławka

Zgodnie z rozporządzeniem w klasach I-III nauczyciele nie mogą zadawać uczniom tradycyjnych prac domowych, z wyjątkiem prostych ćwiczeń wspierających rozwój motoryczny uczniów. W klasach IV-VIII nauczyciele mogą zadawać prace domowe, ale ich wykonywanie jest dobrowolne, a brak odrobionych prac domowych nie może mieć odzwierciedlenia w ocenach. 

Celem reformy było zmniejszenie obciążenia uczniów oraz zapewnienie im większej ilości wolnego czasu po szkole na zajęcia pozalekcyjne i rozwijanie własnych zainteresowań. Zniesienie prac domowych zapowiedział w kampanii wyborczej, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku premier Donald Tusk. W czasie wiecu przedwyborczego we Włocławku na problem nadmiaru prac domowych w szkołach zwrócił uwagę Tuska jeden z uczniów. Tusk obiecał wówczas, że przyszły rząd zajmie się tym problemem. Postulat zniesienia obowiązkowych prac domowych pojawił się w tzw. 100 Konkretach Platformy Obywatelskiej – czyli obietnicach, które miały być zrealizowane w czasie pierwszych 100 dni rządów. 

MEN czeka na wyniki ewaluacji rozporządzenia, którym zlikwidowano prace domowe

Obecnie rozważany jest powrót do obowiązkowych prac domowych w szkołach. We wrześniu Ministerstwo Edukacji Narodowej ma dostać wyniki ewaluacji rozporządzenia, którym zlikwidowano prace domowe – poinformowało kilka dni temu RMF FM

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych weryfikują obecnie wyniki egzaminów ósmoklasisty przeprowadzonych przed i po likwidacji zadań domowych. W lipcu MEN informowało, że na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. W przypadku matematyki kłopotem okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej.

Wcześniej oceniane były wyniki ankiety, która została rozesłana do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół. Do IBE miało trafić ponad 6 tysięcy odpowiedzi, w których pracownicy szkół oceniają doświadczenia własne i uczniów. Na początku września takie ankiety mają trafić także do uczniów i ich rodziców. Na podstawie weryfikacji wyników egzaminów, a także na podstawie odpowiedzi w ankietach dokonana zostanie ewaluacja, która zostanie przekazana do MEN. 

Sondaż: Niemal 60 proc. Polaków chce powrotu prac domowych

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – należałoby wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 59,7 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,7 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 20,6 proc. ankietowanych.

– Zadania domowe powinny zostać przywrócone do szkół podstawowych w opinii dwóch na trzech respondentów posiadających dochody wyższe niż 7000 zł netto i takiego samego odsetka osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Częściej niż ogół badanych powrót zadań domowych popierają respondenci z wyższym wykształceniem (65 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Nauczyciele

Minister edukacji Barbara Nowacka wydała 22 marca 2024 roku rozporządzenie, na mocy którego w szkołach podstawowych od 1 kwietnia 2024 roku zniesione zostały obowiązkowe prace domowe. 

Donald Tusk zapowiadał zniesienie prac domowych w kampanii wyborczej. Na problem zwrócił uwagę uczeń z Włocławka

e-Wydanie