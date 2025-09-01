Aktualizacja: 01.09.2025 09:02 Publikacja: 01.09.2025 07:59
Barbara Nowacka zniosła obowiązkowe prace domowe rozporządzeniem z marca 2024 roku
Foto: Krzysztof Świderski, PAP
Minister edukacji Barbara Nowacka wydała 22 marca 2024 roku rozporządzenie, na mocy którego w szkołach podstawowych od 1 kwietnia 2024 roku zniesione zostały obowiązkowe prace domowe.
Zgodnie z rozporządzeniem w klasach I-III nauczyciele nie mogą zadawać uczniom tradycyjnych prac domowych, z wyjątkiem prostych ćwiczeń wspierających rozwój motoryczny uczniów. W klasach IV-VIII nauczyciele mogą zadawać prace domowe, ale ich wykonywanie jest dobrowolne, a brak odrobionych prac domowych nie może mieć odzwierciedlenia w ocenach.
Celem reformy było zmniejszenie obciążenia uczniów oraz zapewnienie im większej ilości wolnego czasu po szkole na zajęcia pozalekcyjne i rozwijanie własnych zainteresowań. Zniesienie prac domowych zapowiedział w kampanii wyborczej, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku premier Donald Tusk. W czasie wiecu przedwyborczego we Włocławku na problem nadmiaru prac domowych w szkołach zwrócił uwagę Tuska jeden z uczniów. Tusk obiecał wówczas, że przyszły rząd zajmie się tym problemem. Postulat zniesienia obowiązkowych prac domowych pojawił się w tzw. 100 Konkretach Platformy Obywatelskiej – czyli obietnicach, które miały być zrealizowane w czasie pierwszych 100 dni rządów.
Obecnie rozważany jest powrót do obowiązkowych prac domowych w szkołach. We wrześniu Ministerstwo Edukacji Narodowej ma dostać wyniki ewaluacji rozporządzenia, którym zlikwidowano prace domowe – poinformowało kilka dni temu RMF FM.
Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych weryfikują obecnie wyniki egzaminów ósmoklasisty przeprowadzonych przed i po likwidacji zadań domowych. W lipcu MEN informowało, że na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. W przypadku matematyki kłopotem okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej.
Wcześniej oceniane były wyniki ankiety, która została rozesłana do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół. Do IBE miało trafić ponad 6 tysięcy odpowiedzi, w których pracownicy szkół oceniają doświadczenia własne i uczniów. Na początku września takie ankiety mają trafić także do uczniów i ich rodziców. Na podstawie weryfikacji wyników egzaminów, a także na podstawie odpowiedzi w ankietach dokonana zostanie ewaluacja, która zostanie przekazana do MEN.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – należałoby wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 59,7 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,7 proc. respondentów.
Zdania w tej kwestii nie ma 20,6 proc. ankietowanych.
– Zadania domowe powinny zostać przywrócone do szkół podstawowych w opinii dwóch na trzech respondentów posiadających dochody wyższe niż 7000 zł netto i takiego samego odsetka osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Częściej niż ogół badanych powrót zadań domowych popierają respondenci z wyższym wykształceniem (65 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Minister edukacji Barbara Nowacka wydała 22 marca 2024 roku rozporządzenie, na mocy którego w szkołach podstawowych od 1 kwietnia 2024 roku zniesione zostały obowiązkowe prace domowe.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Spotkania autorskie, rozmowy z tłumaczami, czytania, warsztaty tematyczne, gry terenowe, spacery - w stołecznych...
Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie jest sygnałem alarmowym dla ekologów i mieszkańców. Na wodowskazie Bulw...
W kontekście niedawnej 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zbliżającego się 1 września – 86. rocznicy...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Metro Warszawskie odbiera dokumentację pierwszego etapu prac przedprojektowych dla IV linii metra prowadzącej z...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas