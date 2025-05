Na przesłuchaniu z 22-latkiem był utrudniony kontakt. Nazajutrz na posiedzeniu aresztowym w sądzie miał zachowywać się już logicznie. Czy z dnia na dzień mógł się tak zmienić?

Psychoza nie musi powodować zaburzeń świadomości i upośledzenia intelektu. Natomiast motywy są urojeniowe. Większość z nas oglądała film „Piękny umysł” – bohater miał urojenia i omamy, co nie przeszkadzało mu zdobyć Nagrody Nobla.

Po zajęciach Mieszko R. siedział w szatni mieszczącej się w piwnicy pod salami wykładowymi. W plecaku miał toporek, noże, bagnet. Czy zabójczy impuls wyzwoliła prośba, żeby opuścił budynek, bo jest zamykany?

Zaatakował osobę, która być może zwróciła mu uwagę i chciała zamknąć drzwi budynku. Będąc w psychozie urojeniowej i nie mając hamulców, zareagował atakiem. Zrobił to na zewnątrz i najpewniej wtedy zadziałał jakiś impuls wywołujący atak. Z przekazów wynika, że już wcześniej w sklepie chciał coś podobnego zrobić, ale odpuścił. Miał jednak krytycyzm i rozeznanie, co dzieje się wokół niego. Nie rzucił się na nikogo w sklepie w obecności innych ludzi.

Koledzy, znajomi mówią o nim: „spokojny chłopak”, choć trochę „dziwny”.

Nie był leczony psychiatrycznie, nie brał lekarstw. Z tego, co mówili jego koledzy ze szkoły średniej, nie był zbyt towarzyski, raczej wycofany. Nie miał sympatii, a kiedy już mieszkał w Warszawie, sąsiedzi zaobserwowali, że nie miał samochodu, a do mieszkania zawsze wchodził przez garaż. To są takie czynniki mogące świadczyć o jego odmienności. Sądzę, że w ostatnim czasie przed zabójstwem musiało zajść coś, co wyzwoliło jego agresywne zachowanie.

Podczas przesłuchania mówił, że jest „predatorem, wilkiem” i że na świecie są drapieżnicy i ofiary. Drapieżnikiem osoba staje się, dopiero gdy kogoś zabije.

Mogła to być podświadoma inspiracja z gier komputerowych czy opowieści. Informacje, wiadomości ze świata zewnętrznego w przypadku takich osób są wkomponowywane w sposób patologiczny w myślenie urojeniowe. Tutaj niezwykle ważne – oprócz diagnozy postawionej po obserwacji 22-latka będą pogłębione badania toksykologiczne. Być może rzucą więcej światła na to jego zachowanie. Wiadomo, że nie miał w organizmie alkoholu ani narkotyków. Ale dopiero szczegółowe badania wykażą, czy mógł być pod wpływem jakichś innych środków, np. dopalaczy. To miałoby znaczenie. Jakiś czas temu ukazała się książka pt. „Marihuana i obłęd” (autorstwa uznanych zagranicznych psychiatrów z Australii, Wielkiej Brytanii i USA – red.). A przecież marihuana jest uważana za zupełnie nieszkodliwą.