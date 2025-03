Pogoda na Wielkanoc w ostatnich latach czasami bardziej przypominała tę odpowiednią dla Bożego Narodzenia. Było zimno, a w niektórych miejscach zdarzały się nawet opady śniegu. Czy w tym roku aura w czasie Świąt Wielkanocnych okaże się bardziej łaskawa? Można będzie liczyć na słońce i wysokie temperatury? Odpowiedzi na te pytania, przynajmniej częściowo, udzielić może najnowsza prognoza IMGW, która obejmuje najbliższe pięć tygodni – od 24 marca do 27 kwietnia – a więc także Wielkanoc.

Pogoda na Wielkanoc: Będzie chłodno?

Jak wynika z prognoz IMGW, temperatury w drugiej połowie kwietnia będą, jak na tę porę roku, dosyć niskie. Anomalia średniej temperatury powietrza względem normy z lat 1991-2020 w tygodniu od 14 do 20 kwietnia ma mieścić się w przedziale od -0.8 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie do 1.3 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie. Natomiast w kolejnym tygodniu ma wynieść od -3.1 do 0 stopni Celsjusza, co oznacza, że należy spodziewać się dni chłodniejszych niż zazwyczaj o tej porze roku.

Średnia maksymalna temperatura powietrza w tygodniu od 14 do 20 kwietnia wynieść ma od 10 stopni Celsjusza na północy i na krańcach południowych do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Średnia temperatura minimalna w omawianym tygodniu ma natomiast wynieść od 2 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 6 stopni Celsjusza na południu. Podobnych średnich temperatur maksymalnych i minimalnych należy spodziewać się w kolejnym tygodniu kwietnia.

Prognoza pogody na Wielkanoc: Możliwe opady deszczu

Wielkanoc, według najnowszych prognoz IMGW, może być dosyć deszczowa. Suma opadów w drugiej połowie kwietnia w niemal całym kraju ma być powyżej normy wieloletniej. Jedynie w tygodniu od 14 do 20 kwietnia, na krańcach południowych, ma mieścić się w normie.