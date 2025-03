Wyjazdy do Turcji zarezerwowało prawie 39 proc. klientów biur podróży, płacąc przeciętnie 2720 zł. Do Egiptu chce wyjechać niemal 17 proc. turystów (około 3400 zł), a do Grecji ponad 13 proc. (2800 zł). 10 proc. klientów biur podróży wybrało, jak dotąd, Hiszpanię (niecałe 2800 zł). Listę „wielkiej piątki” zamyka Tunezja (4 proc., około 2600 zł).

Warto przyjrzeć się ofertom wyjazdów u sąsiadów

Majówka to w Polsce szczególny, tzw. wysoki sezon. W Niemczech i Czechach 3 maja nie jest dniem wolnym od pracy, więc nie ma możliwości skorzystania z tak długiej przerwy, co sprawia, że ceny tamtejszych biur podróży pozostają nadal „niskosezonowe”. Polacy doskonale o tym wiedzą, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na „ścianie zachodniej” lub na południu kraju.

Tylko na platformie Travelplanet.pl od początku marca 12 proc. turystów zarezerwowało wyjazdy z wylotem z Niemiec lub Czech. To mniej niż na ubiegłoroczną majówkę – wówczas była to ponad jedna piąta wyjeżdżających. Jednak wyjątkowych okazji jest tam obecnie mniej niż w poprzednich latach lub różnice w cenie wynoszą mniej więcej tyle, co koszt dojazdu z Polski na niemieckie lub czeskie lotniska.

Można jednak zaoszczędzić na majówce w Turcji, jeśli zaplanujemy ją z wylotem z Berlina, Lipska lub Drezna. Wówczas za majówkowy tydzień all-inclusive w hotelu 4* na Riwierze Tureckiej zapłacimy tylko 1200–1300 zł.

Dla porównania najtańszy tygodniowy wypoczynek w Turcji w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniami i obiadokolacjami z wylotem z Polski to wydatek co najmniej 1800 zł. I znów: za takie pieniądze w Czechach i Niemczech kupimy majówkę w takim standardzie w znacznie droższej Hiszpanii (Costa Brava, Costa del Maresme) lub na Malcie.