O której rozpocznie się Marsz Niepodległości 2024? Trasa i utrudnienia w ruchu

Problemy z pozwoleniem na tegoroczny Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości odbywa się od 2009 roku. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Frekwencja w ubiegłych latach wynosiła od kilkudziesięciu tys. do ponad 100 tys. osób.



Czytaj więcej Polityka Trzaskowski o 11 listopada: Cieszę się, że udało się zabrać monopol narodowcom Od początku mówiłem, że każdy ma prawo demonstrować, jeśli przestrzega prawa. Sprzeciwiałem się temu, by narodowcy mieli monopol na ten dzień (...) Jeżeli mamy jeden marsz, to nie mam powodu, żeby odmówić, żyjemy w wolnym kraju. Nie będzie żadnych preferencji dla narodowców, ale my będziemy się bardzo szczegółowo temu przyglądać - powiedział prezydent Rafał Trzaskowski, mówiąc o wydaniu zgody na przejście Marszu Niepodległości ulicami stolicy.

Tegoroczny marsz odbędzie się, choć stołeczny ratusz początkowo odmówił pozwolenia na jego organizację, a sąd tę decyzję utrzymał. Zgodnie z pierwszym zgłoszeniem organizatora zgromadzenie miało trwać aż 16 dni od 28 października do 12 listopada. Zdaniem władz Warszawy miałoby to negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta, działania służb ratunkowych i transportu publicznego. Mogłoby doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, a przez to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Ostatecznie ratusz wydał zgodę na prawidłowo złożony wniosek dotyczący zgromadzenia, które odbędzie się 11 listopada.



Kontrowersje wokół Marszu Niepodległości

Marsz od lat budzi kontrowersje z powodu incydentów, które miały miejsce podczas zgromadzenia i prezentowanych przez część uczestników haseł. W minionych latach na trasie marszu dochodziło do zamieszek i starć z policją.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw, do których miało dojść podczas marszu w 2018 roku, związanych głownie z tzw. mową nienawiści. Jak ustaliła "Rzeczpospolita" w ramach tego śledztwa, pod koniec października, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przesłała do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pismo informujące o uchybieniach w działaniach formalnie nadzorowanego przez niego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości podczas zgromadzeń odbywających się w poprzednich latach. Śledczy zwracają uwagę, że gdyby podczas tegorocznego marszu ponownie doszło do nieprawidłowości prezydent Warszawy może wyciągnąć konsekwencje wobec organizatorów.

Prokuratura miała również uczulić policję odnośnie utrwalania ewentualnych incydentów dla celów procesowych.