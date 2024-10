Kiedy i jak obchodzi się Halloween?

Halloween obchodzi się każdego roku w tym samym dniu - 31 października. Amerykańskim zwyczajem dzieci zakładają różne przebrania i odwiedzają domy sąsiadów, prosząc o słodycze słynnym „cukierek albo psikus" (z ang. trick or treat). Poza tym urządza się różnego rodzaju parady, ogląda horrory, odwiedza „nawiedzone domy” oraz wydrąża dynie, aby zrobić z nich lampiony. W Stanach Zjednoczonych oraz w krajach anglosaskich dużą popularnością cieszą się tzw. pumpkin patches. Są to pola dyniowe, gdzie prezentuje się i sprzedaje różne odmiany. Rodzinna wycieczka na takie pole i wybór dyni to jedna z halloweenowych tradycji.

W tym czasie na amerykańskim rynku sprzedaje się też całe mnóstwo produktów służących m.in. do dekoracji domów. Jest to jeden z najważniejszych elementów święta. Przystrajanie zaczyna się już na początku października – przed drzwiami ustawia się dynie i lampiony, zaś w oknach wiesza ozdoby w kształcie duchów lub czarownic. Poza tym Amerykanie z tej okazji często urządzają grille, spotykają się w restauracjach oraz wybierają się na przebierane imprezy, które są organizowane przez cały październik. Jest to zatem święto, które hucznie obchodzą nie tylko dzieci, ale również dorośli. Należy jednak zaznaczyć, że obchody mają przede wszystkim rozrywkowy charakter i nie wiążą się z dniem wolnym od pracy lub nauki.

Jak obchodzimy Halloween w Polsce?

Zwyczaj trafił do nas w latach 90. Święto nie cieszy się takim zainteresowaniem jak w Stanach Zjednoczonych, co wynika m.in. ze względów kulturowych i religijnych. Ma ono wielu zwolenników, ale również przeciwników, dlatego widać dużą rozbieżność w podejściu do jego obchodzenia. Coraz częściej jednak można spotkać się z przystrajaniem domów. W sklepach dostępny jest szeroki wybór ozdób na tę okazję. Zwyczaj chodzenia po domach i zbierania cukierków też staje się coraz popularniejszy. Z okazji Halloween organizowane są imprezy tematyczne w klubach oraz cykliczne wydarzenia związane m.in. z nocnym zwiedzaniem zamków. Wiele restauracji i cukierni przygotowuje również specjalne menu, a w kinach odbywają się maratony horrorów.