Zmiana czasu na zimowy 2024 już dziś. O której przestawiamy zegarki?

Jak zmiana czasu wpływa na zdrowie człowieka?

Wiele państw zastanawia się nad sensownością zmiany czasu. Dyskusje na ten temat toczą się od lat nie tylko na forum Unii Europejskiej. W Ameryce Południowej praktyka ta występuje tylko w Chile i to nie w całym kraju. Również tam ma on jednak sporo przeciwników. Zmianę czasu krytykował m.in. Milenio Luis Larrondo, dyrektor chilijskiego Instytutu Biologii Integracyjnej. Jego zdaniem powoduje ona rozregulowanie zegara biologicznego człowieka, co można porównać do zjawiska jet lagu (zespół objawów pojawiający się w trakcie podróży związany ze zmianą strefy czasowej). Według niektórych badań zmiana czasu może w przypadku części osób zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z sercem i jest przyczyną większej liczby wypadków samochodowych oraz spadku wydajności w szkołach i miejscach pracy.

Powrót do zmiany czasu rozważała w tym roku Brazylia. Było to związane z wystąpieniem ekstremalnej suszy w kraju i spadkiem mocy hydroelektrowni, które są głównym źródłem prądu. Przejście na czas letni pozwoliłoby lepiej wykorzystać energię. Pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji. Czas letni obowiązuje od 2010 roku na stałe w Argentynie. W tym roku prawdopodobnie po raz ostatni przestawiano zegarki w Paragwaju, który również pozostał przy czasie letnim.

Jak wygląda sytuacja w Europie? Wiele państw jest niechętnych zmianie czasu. Włochy i Niemcy wskazują, że jest ona zbędna, a wynikające z niej korzyści niewielkie. Poza tym rozregulowuje organizm i powoduje problemy ze snem oraz zmęczenie. Do zmiany czasu negatywnie odnosi się też Francja, która poruszyła ten temat na szczeblu Unii Europejskiej. Z powodu wybuchu pandemii Covid-19 nie podjęto jednak żadnych prac w tym kierunku.

Strefy czasowe w Europie PAP

Spore zamieszanie ze zmianą czasu panuje w Australii, gdzie w okresie letnim obowiązuje aż pięć stref czasowych. Z kolei w Izraelu na czas zimowy przechodzi się, podobnie jak u nas, czyli w ostatnią niedzielę października.

Do kiedy będzie obowiązywać zmiana czasu?

W Polsce zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Obecnie związane z tym kwestie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Na jego mocy zmiana czasu nastąpi kolejno w latach 2023, 2024, 2025 i 2026. Te same zasady obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co pozwala uniknąć problemów organizacyjnych. Wynika to z dyrektywy 2000/84/EC.