Z kolei z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (z marca tego roku), który powołuje się na dane policji, wynika, że w 2021 r. ogółem we wszystkich taksówkach doszło do 23 napaści seksualnych, w 2022 r. było ich 43, a w roku ubiegłym – 31. Przy czym w przewozach „z aplikacji” ataki spadły z 28 w 2022 r. do 14 w roku ubiegłym.

Platformy i policja kontrolują

Same platformy – w tym Bolt i Uber – przeprowadziły rewolucyjne zmiany: wprowadziły serię obostrzeń, zwłaszcza w zakresie weryfikacji kierowców. Mają oni teraz obowiązek zgłaszać się osobiście do wyznaczonych punktów firmy, by potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia. Na miejscu są dokładnie sprawdzani – muszą okazać m.in. prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności, pozytywne badania medyczne i psychologiczne oraz licencję taksówkarską. Wcześniej procedura odbywała się cyfrowo i dochodziło do ogromnych nadużyć. Dziś procedury pozwalają sprawdzić, czy kierowca korzysta z własnego konta w aplikacji. Identyfikator kierowcy jest w widocznym miejscu w samochodzie, a wszystkie auta na platformie są oznakowane.

Część zmian została wypracowana we współpracy z policją, która – jak podaje wiceminister Mroczek – „systematycznie prowadzi kontrole nastawione na szczegółowe sprawdzanie zgodności wykonywania przewozów samochodami osobowymi przez kierowców i przewoźników, w szczególności korzystających z aplikacji mobilnych”.

I tak, w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili blisko 4 tys. kontroli pojazdów i wylegitymowali 4,3 tys. osób. Ujawniali kierowców z podrobionymi czy wręcz kupionymi prawami jazdy. Tylko podczas jednej policyjnej akcji w Warszawie na 189 sprawdzonych 12 miało fałszywe prawa jazdy lub prowadziło mimo zakazu.

Ubyło kierowców

Wprowadzony niedawno – 17 czerwca tego roku – nowy wymóg, zgodnie z którym wszyscy kierowcy, w tym świadczący przewozy „na aplikację”, muszą posiadać polskie prawo jazdy, ma ostatecznie wyeliminować cudzoziemców z fałszywkami lub na dokumentach z odległych krajów, których autentyczności praktycznie nie sposób zweryfikować.