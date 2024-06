Pogoda w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne

Jak podkreśla w swoim komunikacie IMGW, w najbliższym tygodniu pogodę kształtować będą chłodniejsze masy powietrza polarnego morskiego napływające do nas bezpośrednio znad północnego Atlantyku. W środę 5 czerwca deszcz spaść może w wielu miejscach w Polsce. Opady nie powinny jednak być tak obfite, jak wcześniej. W rejonach górskich wystąpić zaś mogą burze. Termometry wskażą natomiast od 19 do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda w Polsce. Burze i deszcze

Jak zapowiedziało IMGW, w środę – w ciągu dnia – zachmurzenie będzie początkowo małe i umiarkowane, po południu natomiast umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu możliwe są również burze, lokalnie z gradem. Bez opadów w centrum kraju.

Prognozowane sumy opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C, 21°C na północnym zachodzie do 25°C, 26°C miejscami w centrum; chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 18°C do 20°C – wskazuje IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km/h.