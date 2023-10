Policja przeprasza rodziców Madeleine McCann. Chodzi o błędy w śledztwie

Portugalską policja przeprosiła rodziców Madeleine McCann

Portugalska policja podkreśla dziś, że ich wstępne dochodzenie w sprawie zaginięcia Madeleine McCann nie zostało przeprowadzone prawidłowo, gdyż nie przywiązywano wystarczającej wagi do zaginionego dziecka.

Hans Christian Wolters, jeden z niemieckich prokuratorów zajmujących się sprawą, z zadowoleniem przyjął przeprosiny śledczych . Jak podkreślił, ”to dobry znak”. „To pokazuje, że w Portugalii nastąpił rozwój w sprawie McCann" - podkreślił.

Dotychczas rodzice Madeleine, Kate i Gerry McCann, nie skomentowali przeprosin portugalskiej policji.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007 roku. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.