Zmiana czasu 2023. Kiedy przestawić zegarek na czas zimowy?

Do ostatniej niedzieli października obowiązuje czas letni – oznacza to tyle, że zmiana czasu w tym roku będzie miała miejsce w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października 2023 roku. Mimo że zegarki w naszych telefonach komórkowych i na innych urządzeniach elektronicznych przestawią się automatycznie, to należy pamiętać, że klasyczne zegarki należy przestawić o godzinę do tyłu – oznacza to dla nas dłuższy sen.

Dlaczego zmieniamy czas na zimowy? W Polsce reguluje to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego, wydane na podstawie ustawy z 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany czasu z marca bieżącego roku dotyczy lat 2022-2026. Zgodnie z dokumentem, czas letni środkowoeuropejski odwołuje się: