„Na chwilę obecną nie jest wiadome, jakie będą dalsze losy tego projektu oraz czy i kiedy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu” – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), gdy pytamy, kiedy w końcu przestaniemy przestawiać zegarki. Jedna z takich zmian czeka nas w nocy z soboty na niedzielę, gdy wrócimy do tzw. czasu zimowego. Problem w tym, że takich zmian miało już nie być. UE koniec przestawiania zegarków ogłosiła w 2018 roku.

Parlament Europejski przyjął wówczas rezolucję o końcu zmiany czasu, a ówczesny przewodniczący KE Jean-Claude Juncker ogłosił, że „likwidacja jest przesądzona”.Wcześniej, w rekordowo popularnej ankiecie, do której nadeszło 4,6 mln głosów, 84 proc. mieszkańców UE opowiedziało się za zaprzestaniem przestawiania zegarków. Większość uznała, że najlepszym rozwiązaniem byłby czas letni przez cały rok. Po raz ostatni wskazówki mieliśmy przesunąć w 2021 roku, a na osiągnięcie tego – jak wówczas się wydawało – sukcesu pracowało wielu polityków w państwach członkowskich.

Opór przeciw tej zmianie jest irracjonalny Andrzej Grzyb, poseł PSL

Np. w 2017 roku PSL przedstawił projekt nowelizacji ustawy o czasie urzędowym RP, zwany czasowstrzymywaczem. Podobne inicjatywy pojawiały się w innych państwach, głównie z północy Europy, a najważniejszą rolę odegrał specjalny zespół w Parlamencie Europejskim. – Powstał już w kadencji 2009–2014, a następnie kontynuował swoje prace. Doprowadziły do złożenia inicjatywy w sprawie rezolucji – mówi były członek zespołu Andrzej Grzyb z PSL.

Dodaje, że po przyjęciu rezolucji przez PE i deklaracji Junckera kolejnym krokiem miało być wyrażenie stanowiska przez Radę ds. Transportu UE. Nigdy do tego nie doszło. „Na forum unijnym od końca 2019 roku nie były podejmowane działania w zakresie wypracowania ostatecznego kształtu dyrektywy znoszącej sezonowe zmiany czasu, co wiązałoby się również ze zintensyfikowaniem prac zmierzających do wypracowania przez państwa członkowskie UE zharmonizowanego stanowiska co do obowiązującego czasu” – informuje MRiT. „Obecnie nie toczą się prace w tym zakresie na forum UE” – dodaje.

Powód? Jak wyjaśnia Grzyb, brakuje porozumienia w Radzie UE. – Hamulcowymi są kraje z południa – mówi.

Jednak w ogóle można dostrzec zdecydowany spadek zainteresowania tematem po stronie Komisji Europejskiej. Jak informuje nas ministerstwo, Polska wraz z innymi krajami „zachęcała KE do przedstawienia kompleksowej analizy korzyści i skutków społeczno-ekonomicznych odstąpienia od zmiany czasu”, jednak nie została przygotowana.

W 2016 roku Fundacja Republikańska i Stowarzyszenie KoLiber przygotowały analizę, z której wynika, że zmiana czasu ma negatywny wpływ na zdrowie, transport, wydajność pracy, bankowość, a nawet zachowania inwestorów giełdowych

Zamiast tego w ubiegłym roku KE wydała komunikat z harmonogramem zmiany czasu do 2026 roku. W myśl tego dokumentu Polska przyjęła rozporządzenie cementujące przestawianie zegarków na najbliższe lata. O odejście od zmiany czasu wbrew woli UE walczą w Sejmie m.in. posłowie PSL i Konfederacji, jednak ich projekty ustaw nie dostały nawet numerów druków.

– Ten opór jest irracjonalny – mówi Andrzej Grzyb. Jego zdaniem zmiana czasu, wprowadzona w celu oszczędności na oświetleniu, od dawna nie przynosi takich korzyści, za to źle wpływa na zdrowie.