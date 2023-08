Dotkniętą kryzysem BBC opuszczają gwiazdy i widzowie

Publiczny nadawca podpadł im, kiedy przed referendum w 2016 r. uznano, że jest on przeciwny brexitowi. W szczególności znienawidził go Boris Johnson. Mianowana przez niego Nadie Dorries jako minister odpowiedzialna za media ograniczyła BBC dofinansowanie z abonamentu do 2027 r. o 400 mln funtów.

BBC traci dochody. Brytyjczycy nie płacą abonamentu

Ale i bez tego nadawca stracił od 2010 r. realnie 1/3 swoich dochodów. Brytyjczyków coraz trudniej skłonić do płacenia 159 funtów rocznie na abonament, więc jego wysokość nie idzie za inflacją. W szczególności w grupie 17–24-latków ledwie 17 proc. czerpie z BBC informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie. Tu prym wiedzie TikTok, Instagram, X.

Czytaj więcej Media "Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce Na szczyt najbardziej opiniotwórczych mediów powraca "Rzeczpospolita". Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów (IMM), dziennik ten w czerwcu 2023 roku odnotował blisko 3 tys. cytowań w polskich mediach.

Z powodu słabnących uposażeń, ale przede wszystkim, aby uzyskać większą wolność wypowiedzi w świecie, gdzie robi się karierę na emocjach, a nie rzetelności, z BBC odchodzi coraz więcej dziennikarzy, którzy byli przez lata filarami nadawcy.

Jon Sapel, Emily Maitlis i Levis Goodhall stworzyli The News Agent, dziś najbardziej popularny codzienny podcast kraju. W lipcu do Sky News przeszła Yalda Hakim, jedna z najbardziej popularnych prezenterek BBC. Na pokładzie publicznego nadawcy nie ma też już legendarnego Andrew Marra, do którego przychodzili wszyscy bez wyjątku brytyjscy politycy.