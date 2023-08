Do zdarzenia doszło około godziny 20.00 w Jaworzynce, dolinie w Tatrach, stanowiącej wschodnie odgałęzienie Doliny Bystrej. Gdy kilkanaście osób schodziło szlakiem z Murowańca do Kuźnic, na szlak wszedł młody niedźwiedź. Jak podaje RMF FM, zwierzę najpierw zaczęło pochrząkiwać, z później stanęło na dwóch łapach i zaczęło biec za turystami. - Przebiegliśmy 100 metrów, myśleliśmy, że da za wygraną, potem kolejne 100 metrów, a on biegł dalej - mówi w rozmowie z RMF FM jeden ze świadków zdarzenia.

Niedźwiedź gonił turystów w Dolinie Jaworzynki w Tatrach

Zwierzę miało zbliżyć się do turystów na odległość około 15 metrów. - Wydaje mi się, że gdybyśmy stanęli, albo położyli się na ziemi ochraniając rękami głowę, to nie wiadomo, czy on by nas tylko obwąchał i odszedł, czy chciałby się z nami bawić. Zabawa z misiem, który ma pazury jak sztylety, nie byłaby przyjemna. Strach był - podkreśla mężczyzna w rozmowie z RMF FM.

Przerażeni turyści – konkretnie 12 osób – zdecydowali zebrać się przy ławie przy zejściu na Jaworzynkę. Wówczas po jakimś czasie niedźwiedź się wycofał, a turyści zeszli bezpiecznie do Kuźnic.

Czytaj więcej Społeczeństwo W Tatrach zamknięto szlak. Powodem rodzina niedźwiedzi Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowały, że chcąc zapewnić spokój niedźwiedziej rodzinie, którą zauważono nieopodal jednego ze szlaków turystycznych w Tatrach, zdecydowano o zamknięciu części parku dla ruchu turystycznego.

Co zrobić, gdy spotka się niedźwiedzia?

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego wielokrotnie przypominały, że choć spotkania z niedźwiedziami nie zdarzają się turystom bardzo często, to czasami do nich dochodzi. W takiej sytuacji nie należy podchodzić, robić zdjęć, uciekać i wykonywać gwałtownych ruchów. Zaleca się zaś wycofać się na bezpieczną odległość i zachować spokój, a następnie bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku.