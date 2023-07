Talibowie zakazują działania salonów piękności w Afganistanie

Po dojściu do władzy w 2021 roku talibowie zaczęli zakazywać pojawiania się kobietom w miejscach publicznych, a także ograniczać wolność słowa, wprowadzając w kraju prawo religijne. Ich działania doprowadziły do izolacji Afganistanu i odcięcia go od pomocy międzynarodowej, co pogłębiło kryzys humanitarny w tym kraju.