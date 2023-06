Bez oszczędzania na najmłodszych

Co czwarty rodzic z okazji tego dnia zabiera dzieci na wycieczki i atrakcje wyjazdowe, a 7 proc. z tej okazji wydaje przyjęcia. – Dzień Dziecka to z punktu widzenia rynku e-commerce jedno z najważniejszych świąt rodzinnych w całym kalendarzu – komentuje Tomasz Mazek z Fonia Telecom. – Nawet w świetle niepewnej sytuacji ekonomicznej budżety prezentowe pozostają niemal niezmienne.

– Dziecko jest dziś największym skarbem. Chociaż byśmy mieli kamienie gryźć, nie będziemy oszczędzać na dziecku i żałować na to, o tym marzy – mówi prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert dodaje, że jest to tym łatwiejsze, że dzieci w rodzinie jest dziś coraz mniej. – Jeśli dziadkowie mają tylko jednego wnuka czy wnuczkę, a rodzice tylko jedno dziecko, to rozpieszczają je, jak tylko mogą. I nie ma w tym nic dziwnego – dodaje.

Jakie prezenty dziś królują? To dla młodszych dzieci zabawki (34 proc), dla starszych książki (26 proc.) i pieniądze (18 proc.).

Niezależnie od wieku popularnością cieszą się słodycze (22 proc.). Coraz częściej rodzice stawiają też na praktyczne upominki: akcesoria sportowe (14,4 proc.), odzież i buty (14 proc.) i bony zakupowe (8 proc.).

Sporo będzie także prezentów związanych z grami i aplikacjami mobilnymi. Ok. 5 proc. respondentów da swoim dzieciom wirtualne środki do wykorzystania w grach mobilnych. Gry komputerowe otrzyma 11,8 proc. dzieci, a elektronikę i konsole – co dziesiąte.

Chłopcy mogą liczyć na wycieczki i wyjścia (16 proc.), dziewczynki na książki (14 proc.). Biżuteria i zegarki trafiały niemal wyłącznie do dziewczynek (4 proc. vs. 0,1 proc.).