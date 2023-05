Ameryka Łacińska rusza na północ. Wygasł paragraf 42

W pierwszych dniach po wejściu w życie nowych przepisów na amerykańsko-meksykańskiej granicy nastąpiło więc pełne napięcia oczekiwanie. Na razie nie widać masowych prób jej przekroczenia, jednak władze obawiają się, że gdy wielka fala ruszy, system zbudowany przez Bidena się zawali. Jego modyfikacja jest trudna, bo w Kongresie polaryzacja między demokratami i republikanami jest tak duża, że uzgodnienie kompromisu jest niezwykle trudne.

Latynosów wypycha z domów niezwykły zbieg złych okoliczności. – Nie można wyobrazić sobie gorszego zestawu czynników, które sprawiają, że dziesiątki milionów osób nie mają innego wyjścia, jak ruszyć w drogę. Masowy ruch ludności jest nieunikniony – mówi „New York Times” Dan Restrepo, doradca ds. Ameryki Łacińskiej Baracka Obamy.

Pandemia wepchnęła ten ogromny region w ramiona poważnego kryzysu. Pogłębił się on jeszcze za sprawą wojny w Ukrainie: ceny podstawowych produktów żywnościowych poszybowały w górę. Zabrakło też sprowadzonych głównie z Rosji i Ukrainy nawozów. W Brazylii, gdzie na początku XXI wieku za rządów Ignacia Luli da Silvy udało się wyrwać ok. 40 mln osób z nędzy, skala biedy wróciła do poprzedniego poziomu. Masowa pauperyzacja uderzyła w Argentynę, Kolumbię. Z Wenezueli, gdzie średnia płaca nie przekracza 100 dol. miesięcznie, w ciągu ośmiu lat wyemigrowało 7 mln osób, jedna czwarta ludności.

Załamanie gospodarcze uruchomiło znany w Ameryce Łacińskiej tragiczny cykl. Skoczyła przestępczość, handel narkotykami, korupcja. Rosną też napięcia między Stanami a krajami latynoskimi. W szczególności złe są relacje z lewicowym prezydentem Meksyku Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem. W wielu przypadkach nie zgadza się on na przyjmowanie imigrantów odsyłanych przez Amerykanów. Z kolei Waszyngton uważa, że meksykańskie władze nie starają się wystarczająco powstrzymać przerzut przez mafie do USA opioidów, w tym fentanylu. Jest on przyczyną zgonu już przeszło 100 tys. Amerykanów rocznie. Jednak dla wielu Meksykanów taki handel to podstawa utrzymania.

Masowa migracja może trwale zmienić skład etniczny i kulturowy Ameryki, czyniąc ją de facto krajem dwujęzycznym. To już zresztą się dzieje. W USA legalnie mieszka 62 mln Latynosów, jedna piąta społeczeństwa. Jednak od 2010 r. ta liczba wzrosła o 19 proc. (10 mln osób), dwa razy szybciej niż całego narodu amerykańskiego. Przytłaczająca większość Latynosów wywodzi się z Meksyku (37 mln), Portoryko (6 mln), Salwadoru (2,5 mln) i Kuby (2 mln). Teraz jednak nachodzi nowa fala z innych krajów regionu, w tym z Wenezueli, Kolumbii i Brazylii.