Sondaż: Polska i Andrzej Duda w czołówce najlepiej ocenianych na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 420 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin nie przyjedzie do Turcji, by wziąć udział w inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego, zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom - z jej uczestnikami połączy się za pomocą wideołącza.

W sondażu badano m.in. stosunek Ukraińców do innych państw, zagranicznych polityków i do międzynarodowych organizacji, a także ocenę jakości polityki zagranicznej i stosunek do wstąpienia do UE.



Odpowiadając na pytanie o stosunek do zagranicy respondenci najczęściej wyrażają pozytywny stosunek do Polski (94 proc.), Wielkiej Brytanii (91 proc.), Litwy (91 proc.), Estonii (90 proc.), Łotwy (90 proc.), Kanada (90 proc.), Czechy (88 proc.), USA (88 proc.), Holandia (86 proc.), Francja (86 proc.), Niemcy (85 proc.), Mołdawia (82,5 proc.), Słowacja (82,5 proc.) ), Izrael (75 proc.), Japonia (74 proc.), Turcja (72,5 proc.), Gruzja (70 proc.), Rumunia (69 proc.), Armenia (66 proc.), Azerbejdżan (65 proc.).

Negatywny stosunek najczęściej wyrażany jest wobec Rosji (94 proc.), Białorusi (81%), Iranu (73,5 proc.), Chin (60 proc.), Węgier (46,5 proc.).

Większość respondentów pozytywnie odnosi się do następujących polityków zagranicznych: Borisa Johnsona (87 proc.), Andrzeja Dudy (86 proc.), Joe Bidena (83 proc.), Ursuli von der Leyen (61 proc.), Emmanuela Macrona (59,5 proc.), Recepa Erdogana (58 proc.), Justina Trudeau (51 proc.). Względna większość respondentów pozytywnie odnosiła się do Olafa Scholza (50 proc.) i Rishiego Sunaka (45 proc.).