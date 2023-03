Jak informuje włoski dziennik "Corriere della Sera”, zapis dotyczący akwariów w kształcie kuli znalazł się w zbiorze przepisów o ochronie zwierząt, który przygotowany został przez zespół ekspertów i przedstawicieli władz miasta Treviso.

Poprzednie przepisy miały na celu zwalczanie maltretowania zwierząt. Te, które władze włoskiego miasta chcą wprowadzić, zawierają natomiast szczegółowe wskazówki związane z tym, jak odpowiednio je traktować.

Po raz pierwszy w tego rodzaju przepisach wspomniano o rybkach akwariowych. Władze chcą zakazać hodowania ich w szklanych kulach, gdyż są to dla zwierząt złe warunki do życia. Jak wskazano, szklane kule często mają zbyt małe rozmiary, co uniemożliwia wystarczające natlenienie wody. Kształt takiego akwarium wymusza też na zwierzętach, by pływały w kółko, co sprawia, że zwierzęta stają się otępiałe i zestresowane. Zgodnie z nowym rozporządzeniem można uznać to za maltretowanie.

Jak podkreśla "Corriere della Sera”, nowe zasady muszą jeszcze zostać oficjalnie zatwierdzone przez radę miejską miasta Treviso.

Wcześniej, w ramach przepisów związanych z dobrostanem zwierząt, zakazano także między innymi nadmiernego obciążania ich pracą. Mówi się też o możliwości wprowadzenia przepisów, które zezwolą, by właściciele psów mogli zabierać swoje czworonogi do budynków użyteczności publicznej. Wcześniej było to niedozwolone.