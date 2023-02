Mieszkający w Kalifornii Jeff Reitz zaczął odwiedzać Disneyland w Anaheim w 2012 roku, kiedy był bezrobotny. Był to dla 50-latka pretekst do wyjścia z domu i aktywności fizycznej. Odwiedzając park rozrywki przez 2995 dni z rzędu trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.