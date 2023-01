W pierwszej w nowym roku sesji internetowych pytań i odpowiedzi premier oświadczył, zapytany przez internautę, że jego zdaniem „kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna. Uważam, że (zniesienie kary śmierci) to był taki przedwczesny wynalazek lat 90. czy wcześniejszych. W tym względzie również nie zgadzam się z nauką Kościoła”.

Wypowiedź wywołała sporo komentarzy, co skłoniło szefa rządu do dalszych wyjaśnień. – To jest mój osobisty pogląd, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z np. seryjnym mordercą, gdzie dowody nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, albo ze zbrodniarzem wojennym (…), powinniśmy dopuszczać również karę śmierci”. Dodał, że jest świadom, jakie stanowisko w tej sprawie ma Kościół i jakie uregulowania prawne obowiązują w Polsce, a także normy prawa międzynarodowego, m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Ostatnią karę śmierci wykonano w Polsce 35 lat temu, 21 kwietnia 1988 r. w krakowskim więzieniu na Montelupich.

Jakie zdanie w tej fundamentalnej moralnie, społecznie i politycznie kwestii mają obywatele? W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” widać wyraźną przewagę przeciwników kary śmierci. Z premierem „zdecydowanie” zgadza się 17,5 proc. badanych, a 21,2 – „raczej”. Przeciw karze śmierci zdecydowanie opowiada się 37,7 proc. respondentów, a 16,4 proc. – jest „raczej” przeciw (podsumowując: 38,7 proc. jest za, a 54,1 przeciw). Nieco ponad 7 proc. badanych nie ma zdania.

Wyraźne różnice występują w stosunku do kary śmierci w poszczególnych grupach wyborców. Karę śmierci popiera aż 63 proc. zwolenników obecnej władzy, 26 proc. jest jej przeciwnych, a 10 proc. nie ma zdania. Wśród opozycji proporcje są odwrotne: 69 proc. jej zwolenników jest przeciwnych karze śmierci, a 26 proc. jest „za”.

Spora dysproporcja występuje także w tej kwestii między kobietami i mężczyznami. Aż 63 proc. kobiet opowiada się przeciw odbieraniu życia w majestacie prawa, podczas gdy wśród mężczyzn to 46 proc.

63 proc. elektoratu PiS opowiada się za karą śmierci

A czy stosunek do kary śmierci determinuje wiara? Wśród osób „wierzących i praktykujących” przeważają jej przeciwnicy – 54 proc., podczas gdy 38 proc. zgadza się z poglądem premiera Morawieckiego. Jednak wśród osób „niewierzących i niepraktykujących” najwięcej jest tych, którzy są karze śmierci przeciwni: to aż 78 proc. badanych z tej grupy, „za” jest ich 16 proc.

W 2018 r. papież Franciszek wprowadził zmiany w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Karę śmierci określono jako „niedopuszczalną, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”. Dlatego Kościół „z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”. Papież Franciszek podkreśla także, że nie jest możliwe wycofanie się z tej drogi, „zapoczątkowanej przez Jana Pawła II”, który w 1999 r. wezwał do zniesienia kary śmierci. Podobne stanowisko zajął papież Benedykt XVI w 2011 r.