Anonimowa 70-latka 20 października wysłała szczęśliwy los w loterii "Instant Game". Tydzień później udała się do siedziby organizatora loterii, aby odebrać swoją nagrodę. 100 tys. dolarów było największą nagrodą, jaką udało jej się zdobyć od kiedy zaczęła skreślać kupony siedem lat temu.

W drodze powrotnej do domu postanowiła spróbować swojego szczęścia ponownie. Kupiła trzy kupony w loterii “Serious Money”.

Jeden z kuponów okazał się zwycięski, a kobieta wzbogaciła się o kolejne 300 tys. dolarów.

- Moja najlepsza przyjaciółka była pierwszą osobą, której powiedziałam o wygraniu 100 tys. dolarów i przyszła ze mną, aby ją odebrać" - powiedziała dwukrotna zwyciężczyni. - Kiedy zdrapałam los o wartości 300 tys. dolarów, po prostu siedziałyśmy i nie wierzyłyśmy - powiedziała.

Kobieta planuje przeznaczyć większość wygranych na swój fundusz emerytalny.

Szansa na wygranie 100 tys. dolarów w "Instant Game" wynosi 1 do 120 tys. Szanse na wygranie 300 tys. dolarów w grze "Serious Money" wynosi 1 do 150 tys.