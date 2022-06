Protesty w Ekwadorze. Prezydent ogłasza obniżkę cen benzyny

Prezydent Ekwadoru, Guillermo Lasso, oświadczył w niedzielę, że ceny galona (ok. 3,7 litra) benzyny i oleju napędowego zostaną obniżone o ok. 10 centów. W ten sposób władze Ekwadoru chcą doprowadzić do zakończenia trwających od blisko dwóch tygodni antyrządowych protestów.