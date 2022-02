– Już nie jesteśmy mało znaną, nieliczącą się organizacją – powiedział Del Bigtree z Informed Consent Action Network (ICAN) na wiecu przeciwko nakazom szczepień, zorganizowanym w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie. Jak wynika z najnowszych danych, ICAN w 2020 r. odnotował 5,5 mln dolarów dochodu, 60 proc. więcej niż w poprzednim roku. To głównie dzięki datkom od prywatnych darczyńców.

Sukces organizacja ta, która powstała w 2016 r., zawdzięcza głównie pandemii. Bigtree, byłemu producentowi telewizyjnemu i filmowcowi oddanemu tematyce antyszczepionkowej, udało się rozwinąć ICAN do rozmiarów potężnej machiny. Na bazie oskarżeń wobec naukowców, sektora farmaceutycznego i mediów, które – zdaniem Bigtree – konspirują ze sobą, żeby zatajać zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowią szczepionki. W 2017 r. Bigtree rozpoczął produkowanie programu internetowego „The HighWire", w którym rozmawia z prominentnymi przedstawicielami ruchu antyszczepionkowego. W 2020 r. program skupił się wyłącznie na covidzie i według Bigtree, każdy odcinek oglądany był przez 6 milionów osób. Choć za szerzenie dezinformacji, w listopadzie 2020 r. Facebook usunął profil tego programu ze swojego portalu, a w lutym 2021 z Instagramu, gdzie w sumie śledziło program ponad 550 tysięcy ludzi, na niedawnym wiecu w Waszyngtonie Bigtree chwalił się, że pandemia przysłużyła się jego grupie, której zasięg rośnie z każdym dniem.

ICAN jest jedną z wielu organizacji o podobnym profilu, które odniosły w czasie Covid-19 finansowy sukces oraz wpływ na szersze rzesze społeczeństwa. Kolejnym przykładem jest Children's Health Defense, organizacja prowadzona przez Roberta F. Kennedy'ego jr. W 2020 r. podwoiła przychody do 6,8 mln dolarów.

RFK jr. jest synem zamordowanego w 1968 r. senatora Roberta F. Kennedy'ego i bratankiem prezydenta Johna F. Kennedy'ego, jak również prawnikiem z zawodu. Przez swoją pasję do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o szczepionkach, którą rozwinął jeszcze przed pandemią, gdy promował dyskredytowane przez lekarzy informacje o rtęci w szczepionkach i ich powiązaniu z autyzmem, RFK jr. stał się personą non grata w Waszyngtonie. Stracił też poparcie rodziny. – Pomaga szerzyć w mediach społecznościowych niebezpieczne informacje i przyczynia się do podważania zaufania do nauki zajmującej się szczepionkami – napisali w 2019 r. w Politico przedstawiciele rodu Kennedych chcący się odciąć od RFK jr.

Podobnie jak Bigtree, Kennedy jest częstym bywalcem protestów i pikiet antyszczepionkowych i głośnym krytykiem przepisów dotyczących noszenia masek. Na ich pikiety, podczas których „walczą z medyczną tyranią", przyjeżdżają Amerykanie z całych Stanów. – Podanie dzieciom tych szczepionek to kryminalny błąd w sztuce lekarskiej – mówił RFK jr. podczas jednego z wieców.

Od początku pandemii Children's Health Defense rozszerzyła swój zasięg przez newsletter, za pomocą którego rozpowszechnia niesprawdzone informacje, naciągane fakty i teorie wywołujące sceptycyzm wobec szczepionek przeciwko covidowi. Grupa otworzyła też internetowy kanał telewizyjny. Strona tej organizacji, podobnie jak program ICAN stały się jednymi z najbardziej popularnych mediów „o alternatywnej medycynie" na świecie.